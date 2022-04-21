«بنك المشرق» يصدر سندات تقليدية أقصاها مليار دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية لبنك المشرق على توزيع أرباح نقدية بمقدار درهم واحد للسهم بواقع 10% من رأس المال المدفوع، وبقيمة إجمالية قدرها 200.6 مليون درهم عن العام الماضي.

وقال البنك، في إفصاح لسوق دبي المالي، امس، إن الجمعية وافقت أيضاً على إصدار سندات تقليدية بمبلغ أقصاه مليار دولار أمريكي لأغراض تنظيمية لرأس المال لأغراض تعزيز كفاية رأس المال للمجموعة.

وبحسب الإفصاح، ينبغي أن تتضمن الأوراق المالية لرأس المال الشروط والأحكام التي يتطلبها المركزي بما في ذلك في ما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات.

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