«إمداد» تؤكد ضرورة التحول إلى الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، ضرورة التحول إلى الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، والتي من شأنها أن تسهم في نفع الناس والكوكب، وتعزز الانسجام بين الطبيعة والأرض.

وبمناسبة اليوم العالمي للأرض، نوّه لوتاه بحرص الإمارات على بذل الجهود لترسيخِ جذور الاستدامة البيئية، من خلال المبادرات التي تقدمها على كافة الصعد، ودعمها الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على كوكب الأرض سيّما المبادرات الخاصة بتغير المناخ. وأشار لوتاه إلى أن الاحتفال بيوم الأرض هذا العام يركز على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، وتشجيع الجميع للقيام بأدوارهم، وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لإعادة السلامة إلى كوكب الأرض وحماية الجنس البشري، وتوفير الفرص للجميع. وثمن لوتاه جهود الدولة ومختلف القطاعات وما يقومون به من دور ريادي لتحقيق الاستدامة.

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