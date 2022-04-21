«سي إن بي سي»: الإمارات تسير بخطى حثيثة في مجال العملات الرقمية

المصدر: دبي - فاتن صبح

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أكدت محطة «سي إن بي سي» أن الإمارات تسير بخطى حثيثة في مجال العملات الرقمية. جاء ذلك خلال تقرير مصور استضافت فيه رونيت غوز، المدير العالمي لأبحاث المصارف في «سيتي».

وأشار غوز إلى البيئة الحاضنة التي تتمتع بها الإمارات، وقال إن السبب الرئيسي وراء فورة المتعهدين والمقاولين والمطورين القادمين إلى كل من أبوظبي ودبي من الهند وروسيا وأوروبا الشرقية والغربية وكافة أنحاء العالم يعود إلى شفافية ووضوح القوانين والتنظيمات على مستوى الإمارات.

وأضاف: إنه لأمر مذهل كم المواهب والقدرات التي استقطبتها دبي على مدى الأشهر الـ12 إلى 24 الماضية خلال مرحلة كوفيد وإنها قد بدأت بالفعل ترسخ الخطى في عالم العملات الرقمية وجيل الويب الثالث.

ولفت التقرير إلى أنه في عالم التقنيات الجديدة تسعى الإمارات إلى خوض التحديات التكنولوجية الجديدة من بوابة العملات الرقمية في اقتصاد ما بعد النفط. وفي الإطار أكد غوز أن مجال العملات الرقمية يعتمد على عدد من العوامل قصيرة الأمد ومن بين الأمور التي تبرز على نحو أوضح تتمثل في تبني المستخدمين لناحية عدد المشاريع المنشأة وكم الأشخاص الذين يلجؤون لتداول عملة ما وكيفية تعامل الناس معها سواء في مجال الألعاب أو الدفع، في خطوة أبعد من القراءات والتحليلات.

وأشار إلى أن الملفت في المشهد هو الويب 3 وعدد الحالات البارزة على الساحة، معرباً عن اعتقاده بأن الإمارات والمنطقة ككل ذاهبة نحو استثمارات أضخم في عالم الميتافيرس. ولفت غوز إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد الكثير من الأمور المشوقة المنتظر أن تحدث.

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