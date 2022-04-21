«ماجد الفطيم» تبدع في تصميم مساحات المرح في تلال الغاف بمشاركة الأطفال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن إطلاق مبادرة جديدة لتصميم مشروع مساحات المرح بمشاركة الأطفال في تطوير مناطق الألعاب داخل مجمع تلال الغاف في دبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة رويال جرامر جيلفورد في دبي.

واستضافت ماجد الفطيم بالشراكة مع «مدرسة رويال جرامر جيلفورد» و«أكاديمية مفكري التصميم للشرق الأوسط» ورشة عمل للأطفال التي تمنح الأطفال الفرصة لإبراز مواهبهم الفنية في التصميم وتنمية قدراتهم في الإبداع والابتكار. شارك في هذه الفعالية جميع الطلاب في مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي، الذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 11 عاماً، حيث وفرت لهم فرصة مثالية لاستعراض تصورهم حول التصميم العصري للملاعب والمساحات المفتوحة.

وكان لأكاديمية مفكري التصميم دور بارز في نجاح تنظيم ورشة العمل على مدار يوم كامل، حيث تضمنت مجموعة متنوعة من الألعاب والحرف التفاعلية، والاستفادة من المشاركة الفاعلة بين مختلف الأجيال في تطوير التصاميم المشتركة بقيادة الأطفال للاطلاع على أفكارهم الجديدة، وتطوير المفاهيم العصرية، بالإضافة إلى إنتاج التصميمات الأولية.

وخلال الأسابيع القادمة، سيقوم فريق المهندسين المعماريين والمصممين ذوي الخبرة في شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بتقييم مخرجات ورش العمل قبل تقديم النتائج والنماذج النهائية إلى طلاب مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي المشاركين في الأشهر المقبلة.

ويعكس مشروع مساحات المرح الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة للارتقاء بتجربة العملاء، وتطبيق النهج المتكامل الذي يركز على تلبية متطلباتهم، من خلال تطوير مساحات مجتمعية تتسم بالإلهام وتلائم الغرض المرجوّ منها تماماً. ومن المتوقع أن يمثل مشروع تلال الغاف عند اكتماله، نموذجاً مبتكراً للمجمعات السكنية التي تقوم ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بتطويرها في المنطقة.

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