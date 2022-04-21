انطلاق أعمال البناء في نادي الجولف بالزورا

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري عن بدء أعمال البناء في نادي الزورا الفاخر للجولف، وهو مشروع جديد من تصميم «أناكا»، الشركة المعمارية المرموقة التي تقودها المهندسة المعمارية أنابيل قصار. وسيشكل النادي عند الانتهاء منه إضافة جديدة إلى محفظة الشركة وخططها التنموية الطموحة، وسيكون وجهة متميزة للسياحية والجولف في الإمارات الشمالية.

ويتمتع النادي بمناظر طبيعية خلابة مع كثبان متدفقة، ويمتد على مساحة مليون قدم مربعة من غابات المانجروف، ما يجعله نادياً عالمي المستوى ومكملاً لملعب الجولف الحالي المكون من 18 حفرة، والذي تم تصميمه بواسطة «نيكلاوس ديزاين» وتديره شركة «ترون».

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري: نترقب افتتاح ملعب الجولف الفريد من نوعه والذي سيكون وجهة عالمية المستوى ومحط اهتمام وإعجاب الجميع، وقد بدأنا بالفعل في تشييد مشاريع جديدة لاستكمال هذه الوجهة المتميزة وتعزيز جاذبية إمارة عجمان. لطالما كنا حريصين على أن يحافظ ملعب الزورا للجولف على مكانته كواحد من أفضل الملاعب في الشرق الأوسط، ونثق في أن الملعب الحالي المكون من 18 حفرة والنادي الحديث سيعززان من قدرتنا التنافسية مستقبلاً.

وسيضم نادي الجولف الفاخر مرافق ترفيهية متكاملة للاعبي الجولف المحترفين، تشمل صالة ألعاب رياضية، ومتجراً لمعدات الجولف، وملعب تنس، ومسبحاً للبالغين والأطفال لاستخدامه في أنشطة اللياقة البدنية والترفيه، بالإضافة إلى موقف سيارات تحت الأرض ومجموعة من المطاعم الفاخرة التي ستوفر للزوار خيارات متنوعة داخل النادي.

وتابع سعد: «دخل نادي الزورا للجولف مؤخراً في شراكة مع أودوبون الدولية ومؤسسة جيو، وهما رائدتين عالمياً في مجال الاستدامة البيئية، وستسهم هذه الشراكة في حماية وتعزيز المنظومة البيئية النابضة بالحياة داخل غابة المانجروف الواقعة على حافة ملعب الجولف، كما ستساعد في تقليل انبعاثات الكربون والمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وهذا يتماشى تماماً مع التزام نادي الزورا للجولف بحماية البيئة وحرصه على الحصول على شهادات اعتماد من هذه المنظمات العالمية».

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