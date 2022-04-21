مليون زائر استضافتهم «إينوك» خلال إكسبو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، اليوم، أن جناحها المبتكر والمشيّد تحت شعار «إلهام من الطاقة» قد استقبل 215.630 زائراً على مدار فعاليات إكسبو 2020 دبي التي امتدت على مدار ستة أشهر.

وكانت مجموعة إينوك حاضرة في إكسبو 2020 دبي عبر جناحها المبتكر والمصمم خصيصاً ليصحب الزوار في رحلة ملهمة وغامرة لمدة 15 دقيقة تتجاوز المفهوم التقليدي للطاقة، مما أتاح لهم اكتساب تصورات ملهمة حول إمكانية تضافر الجهود المشتركة لتشكيل ملامح مستقبل الطاقة. وانسجاماً مع شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والنهج الذي تنتهجه المجموعة في إبرام الشراكات مع الجهات والهيئات، احتضن جناح إينوك مجلس الأعمال، المساحة المخصصة لتواصل وتفاعل الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول لأبرز التحديات والقضايا التي تواجه قطاع الطاقة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نتقدم بدايةً بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على النجاح الباهر باستضافة الحدث الأروع في العالم، والذي أكدّ مرونة الدولة وجاهزيتها وقدرتها على مواصلة تقديم نموذج يقتدى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل التصدي للتحديات العالمية الناجمة عن الجائحة.

وأضاف الفلاسي: على صعيد قطاع الطاقة، وفّر لنا الحدث التاريخي منصةً عالمية فريدة لخوض نقاشات وحوارات ملهمة حول مستقبل الطاقة المتكاملة وتبني أفضل الممارسات المستدامة، ما يعني توفير بيئة أعمال ديناميكية تقود التوجهات الحالية المرتبطة بالابتكار والاستدامة. وبصفتنا شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، شهدنا على مدار أشهر الحدث الستة مجموعة من الرؤى والابتكارات والتقنيات المتطورة التي ستسهم بشكل رئيسي في تشكيل مستقبل العالم.

ووفر الجناح منصة استراتيجية لتعزيز وتسهيل التعاون التجاري بين الأطراف المعنية بقطاع الطاقة، واستقبل 51 وفداً حكومياً ودولياً وكوكبة من كبار الشخصيات مثل ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وفرنسا والبرازيل وفنلندا وباراغواي واليابان وأوغندا والصومال وكولومبيا وجامايكا.

واستضافت إينوك أيضاً 2.055 طالب من مختلف المراحل العمرية من 103 مدارس، وذلك في إطار برنامج إكسبو للمدارس الذي ركز على توفير تجربة تعليمية تنسجم كلياً مع المناهج الدراسية المتنوعة في دولة الإمارات. وإلى جانب مساعدة الطلاب على التفكير النقدي والتواصل وتوسيع آفاقهم، شكّلت زيارة جناح إينوك مصدر إلهام أتاح لهم فهم الدور الحيوي للطاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل والتعرّف شخصياً وعن كثب على الدور الرئيسي للطاقة مع الاطلاع على رؤى ملهمة حول أهمية الشراكات لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة.

وخلال فترة إكسبو 2020 دبي، استضاف جناح إينوك 102 فعالية واجتماع منها اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة العليا، واجتماعات موظفي المجموعة، ومراسم لتوقيع الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الشركاء.

وفي أعقاب الافتتاح الرسمي لإكسبو 2020 دبي، افتتحت إينوك 10 متاجر «زووم» في مواقع استراتيجية على أرض الحدث بهدف تلبية احتياجات الزوار. وخلال الأسبوع الأول، قدمت المتاجر خدماتها لأكثر من 100 ألف عميل وارتفع العدد إلى أكثر من مليون عميل مع اختتام الحدث الأكبر في العالم.

وخلال العام الماضي، تم اختيار متاجر «زووم» موزعاً معتمداً لتذاكر إكسبو 2020 دبي، حيث بيعت التذاكر في جميع مواقعها المستقلة والمتواجدة ضمن محطات خدمة «إينوك» و«إيبكو»، إضافة إلى متاجرها في محطات مترو دبي. وأتاحت سلسلة المتاجر المحلية للزوار أيضاً إمكانية شركاء تذكارات إكسبو 2020 دبي.

وعلى امتداد فعاليات إكسبو 2020 دبي، واصلت إينوك تمثيل قطاع الطاقة ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحدث العالمي تحت شعار «إلهام من الطاقة». وتماشياً مع التزاماتها في مجالات الاستدامة، واصلت المجموعة استعراض حلول الطاقة المستدامة عبر محطة الخدمة المستقبلية التي تستخدم مصادر متعددة للطاقة بداية من الطاقة الشمسية وصولاً إلى طاقة الرياح إضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز