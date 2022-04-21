رئيس «مبادلة» للرعاية الصحية ضمن أفضل 50 قائداً في المجال

المصدر: أبوظبي - البيان

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صُنِّف حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، من بين أفضل خمسة قادة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة في قائمة «أقوى 50 قائداً في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط» التي نشرتها مؤخراً مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وحلّ النويس في المرتبة الأولى على مستوى الإمارات، في القائمة التي ضمّت آخرين يمثلون مؤسسات إقليمية وعالمية، بما في ذلك رؤساء المستشفيات وشركات الأدوية ومراكز التشخيص وكبار مزودي التكنولوجيا الصحية. وقد شملت القائمة 25 رئيساً لشركات متواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 5 منها في أبوظبي.

ويأخذ التصنيف في عين الاعتبار الخبرة الفردية، بالإضافة إلى حجم أعمال الشركة، وقوة تأثيرها على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، والمبادرات المبتكرة التي أطلقتها، بما في ذلك التنوع في العمليات، وملكية الأصول.

وقال النويس: يسعدني أن يتم إدراجي في تصنيف فوربس الشرق الأوسط بجانب نخبة من الخبراء في هذا القطاع من كافة أنحاء المنطقة. إن هذا التصنيف هو لا شكّ تكريس للعمل الجاد والتفاني الذي تتميّز به فرق العمل عبر شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، والتي يسهم كلّ منها في رؤيتنا الموحدة لتطوير مشهد الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة.

وأضاف: من خلال مساعينا الحثيثة لتطوير خدماتنا، فقد قللنا من حاجة المرضى إلى السفر للخارج لتلقي العلاج المناسب، حيث أصبح بإمكانهم الآن تلقي رعاية صحية عالمية المستوى في العديد من مراكز التميّز المتواجدة في الدولة والمعترف بها دولياً. وإننا نفتخر أيضاً بمرافقنا الحديثة والمتطوّرة، وفريق مقدمي الرعاية من ذوي الخبرات العالمية لدينا، وباعتماد التقنيات المبتكرة مما يضمن حصول مرضانا على أفضل رعاية صحية ممكنة.

تم إطلاق مبادلة للرعاية الصحية في يناير 2021 لتضم شبكة عالمية المستوى من مقدمي الرعاية الصحية بما في ذلك كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وهيلث بوينت، وأمانة للرعاية الصحية، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز الفحص الصحي كابيتال، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد. وفي عام 2021، استحوذت مبادلة للرعاية الصحية على شركة UEMedical التي تضم مستشفى دانة الإمارات، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية، بالإضافة إلى حيازتها على حصة في عيادات المسواك في السعودية.

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