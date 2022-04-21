25 ملياراً مكاسب أسواق الأسهم تفاؤلاً بنتائج البنوك

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 25.2 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل مع إعلان بنوك مدرجة عن أرباح فصلية قوية في الربع الأول.

وحلق سوق دبي صوب أعلى مستوياته في 54 شهراً فيما استعاد سوق أبوظبي حاجز 10 آلاف نقطة. وصعد سوق أبوظبي 1.25% ليغلق عند 10088 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما زاد سوق دبي 0.39% ليصل إلى 3662.82 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والنقل والتأمين والخدمات والاتصالات.

وقال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: تمكنت الأسواق من تحقيق مزيد من المكاسب وسط تفاؤل بإعلان بنوك كبرى عن أرباح قوية، حيث زادت أرباح بنك الإمارات بنسبة 18% للربع الأول من العام الحالي. ويعزز هذا التفاؤل بالمرحلة المقبلة الإدراجات المتوقعة.

سوق دبي



وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.35 %، متفاعلاً مع نمو أرباحه الفصلية وزاد «دبي الإسلامي» 1.29% و«أملاك» 7.43%. وارتفع قطاع النقل مع نمو «العربية للطيران» 2.43% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.73% واستقر «أرامكس».

ونزل قطاع العقار مع هبوط «إعمار العقارية» 0.47% و«إعمار للتطوير» 0.78% و«الاتحاد العقارية» 3% و«ديار» 2.63%. وانخفض قطاع الاستثمار بضغط هبوط «دبي للاستثمار» 1.19% و«سوق دبي المالي» 1.1% فيما صعد «شعاع كابيتال» 3.49%. وفي قطاع المرافق، نما «ديوا» 0.35%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 193.5 مليون درهم، تلاه «ديوا» 76.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 49.14 مليوناً. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 7.43%، فيما كان «أجيليتي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 33.4 مليون درهم، فيما مال العرب والمواطنون نحو التسييل.



سوق أبوظبي



وفي سوق أبوظبي، تباينت أسهم البنوك حيث ارتفع «أبوظبي الأول» 0.35% فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.59% و«أبوظبي الإسلامي» 0.67%، وصعدت أسهم «العالمية القابضة» 6.7% و«ألفا ظبي» 0.37% و«موانئ أبوظبي» 2.98% و«ملتيبلاي» 1.12%.

وعلى صعيد العقار، ارتفع «الدار» 4.27% و«إشراق» 0.2% فيما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.49%، وصعد قطاع الطاقة مع نمو «طاقة» 0.75% مقابل استقرار «أدنوك للحفر» و«أدنوك للتوزيع». وفي الاتصالات، تراجع «اتصالات» 1.68% بينما صعد «الياه سات» 1.84%.

هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 389.6 مليون درهم. وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «ريسبونس بلس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.62%، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 97.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.



سيولة



استقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.2 مليار درهم، منها 1.64 مليار في أبوظبي، و577.2 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 515.9 مليون سهم، موزعة بواقع 239.93 مليوناً في أبوظبي، و276 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 19504 صفقات.

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