200 ألف درهم عيدية مراكز تسوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإطلاق حملة سحوبات «تسوق واربح» احتفالاً بعيد الفطر، حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200.000 درهم.

وتستمر الحملة الترويجية من 22 أبريل 2022 وحتى ثالث أيام عيد الفطر، ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر في أي من مراكز التسوق المشاركة الدخول في السحب.

وسيحصل 46 رابحاً على جوائز نقدية بقيمة 200.000 درهم، فعند التسوق بقيمة 100 درهم سيحصل العملاء على قسيمة سحب زرقاء ويمكنهم ربح جوائز نقدية تصل إلى 90.000 درهم، وعند التسوق بقيمة 250 درهماً سيحصلون على قسيمة سحب حمراء تجعلهم مؤهلين للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 50.000 درهم، ويحصل العملاء الذين ينفقون 350 درهماً على قسيمة سحب صفراء تمنحهم فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 60.000 درهم.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «العيد هو أكثر أوقات الاحتفالات خصوصيةً في دبي، حيث يجتمع السكان والزوار من مختلف الأديان للاحتفال بهذه المناسبة. وفي هذا العام، نريد أن نضيف إلى الحماسة الاحتفالية من خلال منح جوائز نقدية ضخمة لعملائنا. ونحن على ثقةٍ بأن المراكز التجارية المشاركة في الحملة ستلبي جميع متطلبات واحتياجات المتسوقين، ونحن نشجع الجميع على الانضمام إلينا للاحتفال بالعيد في دبي».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 15 مركزاً تجارياً: مركز البستان، مركز الغرير، الورقاء سيتي مول، آرابيان سنتر، البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، اتحاد مول، ريف مول، تايم سكوير سنتر، القوز مول، سنترال مول، كراون مول، مرحباً مول، تاون سنتر، جبل علي مول.

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