250 مشاركاً في المؤتمر الثاني لسلامة الأصول والعمليات للنفط والغاز في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقطب المؤتمر الثاني القادم لسلامة الأصول والعمليات للنفط والغاز أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك صناع القرار في سلامة الأصول وخبراء الصناعة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع النفط والغاز، ويعقد في الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2022، في أبوظبي لمناقشة أفضل الممارسات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وزيادة مكاسب الإنتاجية مع تلبية معايير السلامة والبيئة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيكون هناك أكثر من 25 متحدثًا لمخاطبة المشاركين في صانعي القرار والمديرين والرؤساء والمتخصصين في سلامة الأصول والعمليات وسلامة خطوط الأنابيب والصيانة والتآكل وتخطيط استمرارية الأعمال وسلامة العمليات والتصميم والهندسة والتحول الرقمي وإدارة المصنع والأتمتة وتكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات وعلوم البيانات والعديد من الأقسام الأخرى في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

يأتي المؤتمر فيما يتوقع إطلاق مشاريع نفط وغاز وبتروكيماويات بقيمة 652 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقًا لمشاريع ميد، وهي أداة لتتبع تقدم المشاريع الإقليمية.

وتخطط بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإضافة 2 مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير بحلول نهاية عام 2022. ومن المتوقع استثمار أكثر من 200 مليار دولار في مشاريع التكرير والبتروكيماويات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025.

ووفقًا لأبحاث السوق التي أُجريت بواسطة إيبس وورلد، وهي شركة متخصصة في مجال استخبارات الأعمال، فقد بلغ إجمالي إيرادات قطاع التنقيب عن النفط والغاز حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2021 في جميع أنحاء العالم. يتكون هذا القطاع من الشركات التي تنقب عن حقول النفط والغاز وتطورها وتشغلها.

يبلغ حجم السوق العالمي المُقاس بالإيرادات للتنقيب عن النفط والغاز العالمي وصناعة الإنتاج 5 تريليونات دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 27.5 % بحلول نهاية عام 2022. وقد نما حجم السوق لهذه الصناعة بنسبة 12,3% سنويًا في المتوسط بين عامي 2017 و 2022 أسرع من الاقتصاد بشكل عام.

وتسعى الإمارات إلى تطوير إنتاج النفط والغاز غير التقليدي. إذ إنه في عام 2020 أعلنت دولة الإمارات عن اكتشاف أكثر من 80 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز في جبل علي. لذا فإن الدولة تسعى أيضًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إمدادات الغاز بحلول عام 2030.

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