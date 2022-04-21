2.4 مليار درهم مردود اقتصادي لـ«أبوظبي الوطنية للمعارض» في 2021

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ) نجاحات وإنجازات استثنائية على مستوى عملياتها ومجموعة الشركات التابعة لها في 2021، وواصلت مسيرتها بدعم الازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي عبر تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 2,4 مليار درهم.

وتماشياً مع استراتيجيتها لتطوير وتنويع عملياتها بما يعزز مسيرتها لتحقيق النمو المستدام، أعلنت المجموعة في العام 2021، عن استثمارات استراتيجية لتوسعة مرافقها في أبوظبي، ولندن، وتبنت توجهاً جديداً في أعمالها بدخول قطاع السياحة الترفيهية عبر إطلاق شركات جديدة تعزز منظومة القطاع السياحي بأبوظبي، وضاعفت محفظتها من الأصول الفندقية.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: رغم التحديات التي ما زالت تلقي بظلالها على قطاع سياحة الأعمال في العالم، إلا أن عام 2021 كان استثنائياً لمجموعة «أدنيك»، حيث حققنا نجاحات وإنجازات مهمة أسهمت في تعزيز مكانة الشركة على خارطة سياحة الأعمال، وعززت دورها المحوري في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة.

وفي 2021، أعلنت مجموعة «ادنيك» تأسيس شركة «سياحة 365»، والتي ستركز على توفير تجارب مميزة في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي. وستضمّ شركة «سياحة 365» تحت مظلتها شركتين تابعتين وهما «كابيتال إكسبيرنس» المتخصصة في إدارة الوجهات وفق أعلى المعايير، و«كابيتال للسفر» التي تركز على العمليات التشغيلية المتخصصة في قطاع السفر.

كما استحوذت المجموعة على شركة الاتحاد لخدمات المطار - التموين التي اندمجت مع كابيتال للضيافة، ذراع خدمات التموين لدى أدنيك؛ وشركة الاتحاد للعطلات التي انضمت إلى سياحة 365، شركة الترويج للسياحة التابعة لأدنيك.

تطوير المرافق في أبوظبي ولندن

أعلنت مجموعة «أدنيك» خلال العام 2021 عن خطة لتطوير المرافق والبنى التحتية التابعة لمراكز المجموعة في أبوظبي ولندن لتكريس قيادتها قطاع سياحة الأعمال إقليمياً وعالمياً، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على إقامة واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات.

وتتضمن أعمال التطوير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بناء أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تتجاوز الـ10 آلاف متر مربع، والتي تقام في منطقة المارينا المقابلة للمركز، وهي الأولى من نوعها في المنطقة التي تقام على الواجهات المائية.

مضاعفة المحفظة الفندقية

وشهد العام 2021، قيام مجموعة «أدنيك» بمضاعفة محفظتها من الأصول الفندقية بالاستحواذ على فنادق جديدة ليصل الإجمالي إلى 6 فنادق محلية ودولية توفر 1465 غرفة فندقية، حيث ضمت المجموعة منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي؛ ومنتجع قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا؛ ودبل تري من هيلتون إكسل لندن لمحفظة أصولها الفندقية بما يتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد التي وضعتها لتنويع أعمالها، وتحقيق التكامل في محفظة أصولها.

سعادة الموظفين والمتعاملين

واصلت مجموعة «أدنيك» في العام 2021 مسيرتها في تطوير الكفاءات من أبناء دولة الإمارات، ودعمها للمواهب المواطنة، وذلك عبر توفير المزيد من فرص العمل التي تعزز تقدمهم الوظيفي، لتصل نسبة توطين الوظائف في المجموعة إلى 72% من العدد الإجمالي، وإلى 87% على مستوى المناصب القيادية في المجموعة والشركات التابعة لها. وذلك بالتزامن مع تحقيقها ما نسبته 90% في مؤشر رضا المتعاملين، وهو معدل يعتبر من أعلى نسب الرضا للمتعاملين على مستوى القطاع عالمياً.

تنظيم الفعاليات الكبرى

وخلال العام 2021 شهدت أجندة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض استضافة العديد من الفعاليات العالمية الكبرى بمراكزها في دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وبلغ عدد الفعاليات التي استضافتها 174 معرضاً ومؤتمراً وفعالية خاصة، وتوزعت على 76 معرضاً و76 مؤتمراً و22 فعالية خاصة.

كما أعلنت شركة «أدنيك» خلال العام عام 2021 عن إطلاق الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام 2022، المقرر عقده في أبوظبي هذا العام، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، ويعتبر منصةً استثنائية في قطاع الإعلام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز