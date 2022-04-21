«بوابة ترابط» تحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أول منصة للصيرفة المفتوحة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بوابة ترابط» - أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة (Open Banking) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها في دبي حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لتعمل بموجبه في مزاولة النشاطات الخاصة بخدمات الأموال في ومن مركز دبي المالي العالمي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها سلطة دبي للخدمات المالية رخصة من هذا النوع، والتي تمكن الشركة من مزاولة خدمات معلومات الحسابات (AIS) وخدمات بدء الدفع (PIS). وسيسهم الحصول على هذه الرخصة في ترسيخ مكانة «بوابة ترابط» في دولة الإمارات بما يتماشى مع خططها لتعزيز الابتكار ووضع معايير جديدة في هذا القطاع ودعم المنظومة المالية.

قال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بوابة ترابط»«: يسرنا الحصول على أول رخصة لمزاولة خدمات معلومات الحسابات (AIS) وخدمات بدء الدفع (PIS) في مركز دبي المالي العالمي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ونحن على ثقة بوجود آفاق واسعة وفرص وفيرة للصيرفة المفتوحة في دولة الإمارات والمنطقة، ولا شك بأن التزام السلطات والجهات التنظيمية بمساندة ودعم الشركات المماثلة لنا في القطاع، سيساهم في تمكينهم من اتخاذ الخطوات الأولية اللازمة. ونحن بدورنا، نقدر الدور الذي لعبته سلطة دبي للخدمات المالية لتمكيننا من الحصول على هذه الرخصة، ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون مع مركز دبي المالي العالمي لترسيخ الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وقال سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نُرحب بمنصة»بوابة ترابط«، أول وأكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في مركز دبي المالي العالمي. ولا شك بأن استقطاب الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية مثل»بوابة ترابط«، يعد أولوية رئيسية لنا. وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا لخلق منظومة عالمية قائمة على الابتكار في دبي، لتكون قادرة على المساهمة في تشكيل وتطوير مستقبل القطاع المالي. وتساهم الصيرفة المفتوحة في رفع الكفاءة وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء، بالإضافة إلى عدد أكبر من الخدمات المبتكرة المقدمة للمؤسسات المالية».

ويسمح الترخيص الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية بمزاولة وتوفير ترتيب الخدمات المالية فضلًا عن خدمات معلومات الحسابات (AIS) وخدمات بدء الدفع (PIS).

وتُعد «بوابة ترابط»، شركة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية وتتركز أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها مدعومة من قبل مستثمرين محليين وعالميين، بالإضافة إلى شراكاتها مع بنوك عديدة ومؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

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