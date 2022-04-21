187 مليون درهم صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي للربع الأول بنمو 13.9%

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق صافي ربح 187 بمليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنمو 13.9% مقارنة بـ164.2 مليون درهم للفترة المقابلة من العام السابق.

وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة، حيث بلغت 61.5 مليون درهم، مقارنةً بـ48.0 مليون درهم للفترة السابقة، بزيادة قدرها 13.5 مليون درهم أو 28%.

ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 11.6%، ما يعادل ارتفاعاً قدره 30.6 مليون درهم ليبلغ 293.8 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بـ 263.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.4% لتصل إلى 92.0 مليون درهم مقارنةً بـ 80.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 135.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 131.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع هامشي قدره 4.4 ملايين درهم مع تحسن نسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 35.3%.

واستقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 54.7 مليار درهم كما في 31 مارس 2022 عند نفس المستوى لنهاية العام السابق والبالغ 55.0 مليار درهم.

وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية، حيث بلغت 12.3 مليار درهم بمعدل 22.4% إلى إجمالي الموجودات مقارنةً بـ 14.3 مليار درهم، ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.

وواصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع إجمالي تمويل العملاء بمقدار 0.9 مليار درهم أو 3.1% ليصل إلى 29.9 مليار درهم مقارنة بـ 29.0 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2022، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وبلغت نسبة استثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى قوي 77.86%، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة، بينما بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 4.83%، كما في 31 مارس 2022، وذلك طبقاً للسياسات المتحفظة لإدارة المخاطر واتباع النهج الحذر تجاه المخصصات على التمويلات المتعثرة وتحسين نسبة التغطية، حيث بلغت نسبة التغطية 96.82%، كما في 31 مارس 2022. وقد استقرت ودائع العملاء خلال الربع الأول عند مبلغ 38.4 مليار درهم في نفس مستوى نهاية العام السابق.



قاعدة رأسمال قوية

يتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 2022 مبلغ 7.5 مليارات درهم، والتي تمثل 13.7% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 19.9%.

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