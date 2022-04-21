الاتحاد الهندسية توقّع اتفاقية مع «تاتش داون أفييشن»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت الاتحاد الهندسية، أحد مزودي خدمات صيانة الطائرات والإصلاح والعمرة، ومقرّها أبوظبي، اتفاقية لمكوّنات الطائرات مع شركة تاتش داون أفييشن، العالمية المتخصصة في تزويد وتمويل وتبادل وإصلاح مكوّنات الطائرات. وفي إطار الاتفاقية، ستقوم تاتش داون أفييشن، بتقديم حلول لسلسلة التوريد محلياً في أبوظبي للاتحاد الهندسية، بهدف ضمان توافر قطع الطائرات عالية الطلب.

وقال فريدريك دوبونت نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية، وخدمات العملاء في الاتحاد الهندسية: مع مواصلة توسعة إمكاناتنا الخاصة بصيانة المكوّنات، يسرّنا توقيع مثل هذه الاتفاقية مع تاتش داون أفييشن، نظراً لكونها ستسهم في تنمية استراتيجية خدمات مكوّنات الطائرات التي نوفّرها، وفي الوقت نفسه، تعمل على تسهيل توافر تلك المكوّنات أمام عملائنا من مختلف أنحاء العالم.

وقال جوي بلوك مدير المبيعات في تاتش دوان أفييشن: الاتفاقية الهامة، خطوة أخرى على طريق شراكة مثمرة بين الاتحاد الهندسية وتاتش داون أفييشن. ولا شك أن قدرتنا على دعم عملائنا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمكوّنات الجاهزة للاستخدام المتوافرة محلياً، ستتيح لكلا الشركتين مزيداً من فرص النمو، وتعزيز حضورهما في المنطقة لسنوات قادمة.

وتقع مرافق الاتحاد الهندسية المتطورة، والبالغ مساحتها 500 ألف متر مربع في أبوظبي، بالقرب من مطار أبوظبي، وتوفر مساحة لركن الطائرات تبلغ 140 ألف متر مربع. كما تغطي حظائر صيانة الطائرات في المرفق نحو 66 ألف متر مربع، وحظيرة مصممة خصيصاً لاستقبال ما يصل إلى ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 في وقت واحد.

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