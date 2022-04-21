دناتا تعزز الاستدامة بالاستثمار في الطاقة الشمسية بمطار شانغي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، الاستثمار في البنية التحتية والمعدات لتحسين كفاءة الموارد على الصعيد العالمي. وقامت الشركة بتركيب نظام للطاقة الشمسية بقدرة 3.5 ميغاواط عبر عملياتها بمطار شانغي في سنغافورة، بما في ذلك مرافق الشحن والتموين. وتتكون محطة الطاقة على السطح من أكثر من 6500 لوح شمسي فردي، وسوف تولد أكثر من 4300 ميغاواط ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً، ما يتيح لدناتا الحد من انبعاثات الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء بنسبة 20% سنوياً.

وقال ديفيد باركر، نائب رئيس أول عمليات المطارات في دناتا: "نحن ملتزمون بالحد من انبعاثات الكربون لضمان أعلى مستوى ممكن من الكفاءة البيئية عبر عملياتنا. ويمثل نظام الطاقة الشمسية في سنغافورة علامة بارزة في جهودنا لجعل عمليات دناتا أكثر استدامة وتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن عملياتنا العالمية بنسبة 20% في العامين المقبلين".

ووضعت دناتا على مدى السنوات الماضية استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية والمعدات والعمليات لزيادة تحسين الكفاءة التشغيلية بهدف استراتيجي يتمثل في تقليل انبعاثات الكربون على مستوى العالم بنسبة 20% بحلول عام 2024. واستبدلت دناتا وجدّدت معدات الدعم الأرضي في المطارات لتقليل انبعاثات المحركات، واستثمرت في المرافق التي تتضمن أحدث مبادرات الحد من الكربون في التصميم والتشغيل، ودمج إطارها البيئي عبر أعمال السفر الواسعة، لتمكين العملاء من اتخاذ خيارات سفر أفضل.

واتخذت دناتا في سنغافورة مبادرات للحد من هدر الطعام عبر عملياتها للتموين واستبدلت عدداً من معدات الدعم الأرضي والرافعات الشوكية ببدائل هجينة أو كهربائية، مع تحديث معدات مختارة عند الحاجة لإطالة دورات الحياة وتقليل الفاقد والتأكيد على معايير السلامة والجودة. وأضافت دناتا مؤحراً 44 جراراً كهربائياً للأمتعة إلى أسطولها من معدات الدعم الأرضي في مطار شانغي.

وتقدم دناتا خدمات موثوقة وذات جودة عالية في المناولة الأرضية والشحن والتموين والتجزئة في أكثر من 120 مطاراً ضمن 19 دولة. وفي سنغافورة، تخدم الشركة أكثر من 50 عميلاً من الناقلات الجوية بفريق محترف يزيد تعداده على 1100 شخص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز