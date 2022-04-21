دي بي ورلد تعلن عن إطلاق مؤسستها الخيرية احتفالاً بيوم زايد للعمل الإنساني

المصدر: البيان

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أعلنت دي بي ورلد عن إطلاق مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية التي تعنى بالأعمال الإنسانية وتهدف إلى تسهيل المبادرات الممولة من القطاعين العام والخاص.

تعليقاً على إطلاق المؤسسة الخيرية، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دبي بي ورلد": ستقوم المؤسسة الخيرية بدعم ومساندة القضايا الانسانية المرتبطة بالصحة والتعليم والغذاء، محلياً وإقليمياً وعالمياً، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وذلك تماشياً مع وثيقة مبادىء الخمسين والتي تشمل تحقيق النمو المستدام في العمل الإنساني".

وجاء إطلاق المؤسسة الخيرية بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من شهر رمضان من كل عام. وأكد بن سليّم على أن المؤسسة عكست المبادىء التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح بن سليّم أن رؤية مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية تتمحور حول تغيير حياة الأفراد للأفضل من خلال ترك بصمة إيجابية طويلة الأمد في المجتمع، كذلك تعزيز قيم المسؤولية والابتكار والتميز.

وأضاف: "انطلاقاً من هذه القيم، ستقدم المؤسسة الخيرية إضافة نوعية على خارطة العمل الإنساني في العالم بينما تحمل في طياتها ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة. وبذلت موانئ دبي العالمية دائمًا جهودًا كبيرة لدعم المجتمعات في البلدان التي تتواجد فيها، وكان من الضروري أن يتم توثيق هذه اللحظات الإنسانية وتنظيم هذا العمل من خلال مؤسسة معتمدة لتوحيد وصول المساعدات للفئات المحتاجة بأسرع وقت".

وبدأت المؤسسة الخيرية أولى خطواتها تجاه تحقيق أهدافها من خلال عقد مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة تم توقيعها بحضور سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، من قبل محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي لموانىء دبي العالمية، وأحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة بدبي والمدير العام لجمارك دبي.

وسوف تعزز هذه الخطوة التعاون المشترك بين الجانبين في الأعمال الخيرية والإنسانية.

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