دبي الجنوب توقع اتفاقية حصرية مع "ديسكفري لاند" الأمريكية لتطوير مجمع للغولف بمواصفات فاخرة

المصدر: البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، وقعت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية حصرية مع "ديسكفري لاند"، الشركة الأمريكية الشهيرة المتخصصة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، وتشغيل مجمعات نوادي الغولف السكنية الخاصة. وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير مجمع فاخر للغولف على مساحة كيلومترين مربعين، وسيضم العديد من المنازل الفاخرة والفلل الراقية وملعب للغولف من فئة 18 حفرة، وغيرها الكثير من المرافق الممتازة.

وقع الاتفاقية سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، والسيد مايكل ميلدمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ديسكفري لاند"، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وكانت "ديسكفري لاند" قد اشترت قطعة الأرض التي ستستخدم لتطوير المجمع الواسع الذي سيتم بناؤه وفق أعلى المعايير، ليكون أحد أفضل مجمعات ملاعب الغولف في المنطقة. وسيكشف الجانبان عن المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الاستثنائي في الوقت المناسب.

وقال سعادة خليفة الزفين معلقاً على الاتفاقية: "يسعدنا التعاون مع مطور دولي يحظى بشهرة واسعة، ويتمتع بسجل حافل من الإنجازات المتعلقة بتطوير مجمعات فاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول أخرى. ويؤكد المشروع الجديد مدى جاذبية دبي لدى المستثمرين العالميين، والمنظومة الفريدة التي توفرها دبي الجنوب، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة القادرة على تلبية احتياجات الشركات والمستثمرين".

يشار إلى أنه تم إطلاق دبي الجنوب كمشروع لحكومة دبي في العام 2006، ويمثل مدينة ناشئة على مساحة قدرها 145 كيلومتراً مربعاً وفق مخططها الرئيسي. وبفضل موقعها كمركز تجاري وسكني عالمي، ومساهم رئيسي في النمو الاجتماعي والاقتصادي لدبي والإمارات العربية المتحدة، تقدم دبي الجنوب مزايا المنطقة الحرة المثالية للأعمال وكبيئة معيشية، بفضل ما تقدمه من مجموعة متنوعة للاستخدامات، وبما يناسب أنماط الحياة المختلفة.

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