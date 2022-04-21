ماني كونترول: دبي وجهة مثالية جاذبة لشركات "ويب3" الناشئة بالهند

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أضاء تقرير جديد على دبي كوجهة جاذبة وداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتحديداً "ويب3"، وذلك بفضل البنية التحتية القوية في المجال، عبر لوائح وقواعد تنظيمية وكذلك مزايا متعددة، وتسابقها لاستضافة واحتضان مؤتمرات متخصصة في الصناعة، ما يجعلها بيئة ومركزاً مواتياً ومرحباً برواد الأعمال التقنيين.

وليس غريباً أن العديد من الاجتماعات واللقاءات المتخصصة بشبكة "ويب3"، التي عقدت في الآونة الأخيرة، قد اتخذت مكانها ومركز اهتمامها في دبي، وفقاً لموقع "ماني كونترول"، الذي أوضح في تقريره الإيجابي أن المدينة أصبحت بالفعل ترياقاً سحرياً لرواد الأعمال الذين يتجهون لمنصة "ويب3" لمتابعة أعمالهم، في شبكة تُجسد الإصدار التالي لشبكة الإنترنت العالمية، ولفت التقرير إلى سهولة اللوائح التنظيمية والإجراءات التي دفعت العديد من المؤسسين والرواد في الهند للانتقال إلى دبي بفضل تلك المزايا المواكبة لمستقبل الأعمال.

ولا يمكن إغفال الخطوات الفعلية الملموسة في دبي نحو فضاء "ويب3"، وهو ما ترجم بعدد من المؤتمرات الحضورية خلال شهر مارس المنصرم، على سبيل المثال لا الحصر، "أسبوع بلوك تشين 2022 من بينانس"، وتعد "بنانس" منصة عالمية رائدة حصلت على ترخيص في دبي لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية لتوسيع حضورها في المنطقة، وكذلك حدث "إي تي إتش دبي"، وقد شكل رواد الأعمال الهنود 75% من الحضور، كما تمت مشاركة حيثيات تلك الأحداث وتداولها على مجموعات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، وفقاً لـ "ماني كونترول".

وأوضح التقرير أن التسهيلات والأحداث الجارية في دبي تساعد على تكثيف لقاءات المطلعين والمهتمين بفضاء "ويب3" ومقابلة بعضهم بعضاً، فضلاً عن إيجاد شراكات وعقد مناقشات حول منتجاتهم. كما أن إعلان دبي عن إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بهدف تنظيم قطاع العملات المشفرة، قد شكل خطوةً وعامل جذب رئيسياً لتلك الشركات الناشئة.

لماذا دبي؟

يقول كاسيف رازا، الشريك المؤسس لشركة Bitnning، والذي كان من بين الحضور في الأحداث التكنولوجية التي استضافتها دبي: "أصبح مرسى دبي مركزاً صغيراً لشركات (ويب3) الناشئة"، لافتاً لسهولة التعامل مع المسائل، فضلاً عن البيئة التي تبني علاقاتك بالتعرف إلى أقران بمثل توجهاتك ومجال عملك.

سهولة الأعمال

أشار تقرير "ماني كونترول" إلى أن تلك العوامل ليست هي السبب الوحيد، حيث تنتقل شركات "ويب3" الناشئة في الهند إلى دبي لسهولة مزاولة الأعمال المتعلقة بالبلوكتشين، حيث بدأ المشهد يتغير بسرعة في الهند بعد نوفمبر 2021، وذلك بعد توقع ارتفاع الضرائب وفرض قواعد صارمة حول العملات المشفرة، ومنذ ذلك الحين، انتقل أكثر من 100 من رواد الأعمال الهنود إلى دبي وقاموا بتسجيل الأعمال التجارية، وفقاً للبيانات القصصية من المديرين التنفيذيين في الصناعة.

وفي الصدد، أجرى موقع "ماني كونترول" جانباً استقصائياً لمسألة توافد شركات الهند الناشئة لدبي، عبر الحديث مع مستثمرين ورجال أعمال وباحثين في المجال، ممن أوضحوا أن الشركات الناشئة بالهند في منصات "ويب2" لا تزال تواجه عدداً من التحديات ما اضطرها لتسجيل أعمالها في الخارج، وبالمثل فإن الانتقال لدبي مدفوع بالوضوح في اللوائح التنظيمية لشبكة "ويب3" فضلاً عن البيئة المرحبة والمشجعة للجيل الجديد من شبكة الإنترنت وكذلك الدعم والفوائد الممنوحة.

وأفاد الموقع بأن الشركات الناشئة تُبنى على مستوى العالم وهناك العديد من البلدان تضع قواعد لصالح رواد الأعمال، ومن ضمنها دبي، لذلك لا يكون هنالك أي تردد في الانتقال إلى وجهة تحمل مقومات تعمل لصالح رائد الأعمال وتبرز منتجاته.

وإضافة لما سبق، فإن مدينة دبي لا تفرض ضريبة على الدخل الشخصي، ما يعني عدم وجود ضريبة على أي مكسب بما في ذلك المكاسب على العملات المشفرة.

من جهة أخرى، أفاد رواد الأعمال أن "دبي لديها الكثير من الوضوح في نهجها التنظيمي" في هذه الصناعة، حيث يمكن للمرء اختبار الابتكارات تحت إشراف الجهة التنظيمية، ما يسمح باختبار المنتجات المالية الجديدة ونماذج الأعمال في ظل وجود ضمانات. زد على ذلك أن المزايا الأخرى، كفرص التواصل، وعدم تقييد عملية الابتكار، والوصول إلى الفرص والموارد العالمية، تضيف لجملة العوامل الجاذبة للإمارة.

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