«سيتي غروب»: الاكتتاب العام لـ «ديوا» نقطة تحوّل للمنطقة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أفاد ميغيل أزيفيدو رئيس الخدمات المصرفية في مجموعة «سيتي غروب» الأمريكية، بأن الطرح العام الأولي لـ «كهرباء ومياه دبي» يشكل نقطة تحول للمنطقة ككل، وأن الإمارات قصة هائلة ترتبط بنمو قوي للغاية.

وفي مقابلة مصورة مع وكالة «بلومبيرغ»، قال ازيفيدو متحدثاً من لشبونة؛ في وصفه للنجاح الكبير الذي حققته «ديوا»: «نحن نعيش لحظة عظيمة، وهذا الاكتتاب العام لـ «ديوا» يغير قواعد اللعبة للمنطقة، وبوجه خاص لدبي، معرباً عن اعتقاده أن الدرس الرئيسي المستفاد يتمثل في خاصية تلك القصة، فالإمارات، حسب قوله «قصة هائلة للغاية، مع نمو كبير مرتبط بنمو قطاعاتها» مستشهداً بقطاع العقارات في دبي، وهي فوق ذلك «قصة عظيمة تقنع العالم بمزاياها».

وبناء على ذلك، يرى أن الدرس الثاني المستفاد هو في الوصول إلى العالم، حيث قال لـ «بلومبرغ»: «فيما هناك الكثير من الطلب المحلي بالتأكيد، يبقى هناك الكثير من الطلب العالمي، وهذا يؤدي إلى فارق بين سعر العرض والطلب، ويتيح تسعير الأسهم المتداولة في الوصول إلى مستوى الكمال»، موضحاً: «أن الهدف عند تسعير الأسهم للطرح العام الاولي، يكمن دائماً في الوصول إلى أداء السهم في السوق الثانوية ما بين 10% إلى 20% وهو ما يطلق عليه «القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة المتوقعة للشركة»، وفي طرح «ديوا» تم تحقيق نسبة 15%.

وفيما احتل الاكتتاب العام لـ«ديوا» أكبر خامس اكتتاب عام في العالم في السنوات الـ12 الماضية، رأى ازيفيدو أن الاكتتابات العامة المقبلة التسعة المعلنة على مستوى المنطقة، سيجري ادراجها ما بين 2022 و2024، مشيراً إلى أنها تشكل الموجة الأولى حيث ستليها موجة ثانية من الاكتتابات في قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه في 2022 و2023، متوقعاً لاحقاً أن تصل السوق شركات ممكنة تكنولوجياً تشكل مستقبل الإمارات والمنطقة، وكانت نشطة جداً في سوق رأس المال الخاص.

وعن الموجة الثانية من الاكتتابات المتوقعة في دبي والإمارات أو المنطقة يري أهمية رفع وعي المستثمرين الدوليين بالمنطقة ودبي.

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