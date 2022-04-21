«إعمار» يقود 3 أسهم إلى أعلى مستوى

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

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صعدت 3 أسهم في سوق دبي المالي بختام جلسة أمس لأعلى مستوياتها منذ سنوات، في الوقت الذي واصل مؤشر السوق صعوده للجلسة الثانية على التوالي وسط حالة من التفاؤل بالتزامن مع بدء مارثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الأول.

ووفق رصد «البيان»، ارتفع سهم «العربية للطيران» 2.5% لأعلى مستوياته منذ مايو 2008 بعد التداول على 7.92 ملايين سهم بقيمة 16.2 مليون درهم، من خلال 425 صفقة. وصعد «إعمار العقارية» 1.28% بالغاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2018، وتصدر النشاط مستقطباً 142.4 مليون درهم بعد تداول أكثر من 22.4 مليون سهم عبر تنفيذ 941 صفقة، فيما صعد «إعمار للتطوير» 3.02%، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، جاذباً سيولة بنحو 37.8 مليون درهم بتداول 7.4 ملايين سهم من خلال 465 صفقة.

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