17 ملياراً استثمارات البنوك في الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفعت استثمارات البنوك المحلية إلى 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 3.8% على أساس سنوي، ما يعادل 17.4 مليار درهم، مقابل 455.8 مليار درهم في ديسمبر 2020، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن استثمارات البنوك انخفضت طفيفاً على أساس شهري 0.3%، مقابل 474.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي. ووفق إحصاءات «المركزي»، رفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى مستوى تاريخي هو الأعلى منذ سنوات بلغ 17.1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 85.9% على أساس سنوي، ما يوازي 7.9 مليارات درهم، مقابل 9.2 مليارات درهم في ديسمبر 2020. وقال خبراء ومحللون لـ«البيان»، إن التوقعات ترجح مزيداً من الارتفاع الملحوظ في استثمارات البنوك في الأسهم خلال الأشهر المقبلة في ظل حالة النشاط والزخم التي تشهدها أسواق المال المحلية، لاسيما في ظل التوقعات بمزيد من الإدراجات الضخمة التي بدأت العام الجاري مع «موانئ أبوظبي»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إلى جانب الإدراجات الأخرى المرتقبة، وهي «سالك» و«تيكوم» و«إمباور».

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