أداء قوي لسوق الضيافة الإماراتي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت شركة الخدمات المهنية «جيه إل إل»، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء السوق الإماراتي في الربع الأول من العام الجاري، وأوضحت «جيه إل إل»، أن سوق الضيافة والفنادق في دولة الإمارات حقق أداءً قوياً خلال الربع الأول على خلفية فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» وعودة الزوّار الدوليين إلى الإمارة بعد تخفيف القيود على حركة السفر الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الذي شهده الأداء العام للسوق كان مدفوعاً في الأساس بمشاريع التطوير الفاخرة، المطلة على الواجهة البحرية، التي استفادت من الطلب القوي على العنصر الترفيهي، كما أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق الفاخرة والمتوسطة.

وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، واصلت أسعار الإيجار في المباني الإدارية عالية الجودة وجيدة الإدارة تحقيق أداء جيد، مستفيدة من الزخم الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي، ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة الأعمال المركزية 9% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى نحو 1840 درهماً للمتر المربع سنوياً. وبالمثل، ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في أبوظبي 5% لتصل في المتوسط إلى 1650 درهماً للمتر المربع سنوياً.

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