«الصير مارين» تتمم صفقة تمويل بقيمة 495 مليون درهم لبناء سفينتين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين ش.م.ع.»، الشركة العاملة في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، إتمام صفقة تمويل بقيمة 495 مليون درهم لبناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة.

وقع على الاتفاقية شركة «إيه بي جي سي دي إم سي سي»، وهي شركة عبارة عن مشروع مشترك بين الصير مارين وشركة «بي جي إن إنترناشيونال»، الشركة العالمية للطاقة والتجارة والتخزين والنقل. وقام مصرف أبوظبي الإسلامي بترتيب التمويل للصفقة.

وكانت «إيه بي جي سي» كلّفت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي للصناعات الثقيلة» ببناء السفينتين.

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