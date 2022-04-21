2.9 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو %4.3 في 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشفت إحصاءات المصرف المركزي أن أصول البنوك الوطنية ارتفعت إلى 2.9 تريليون درهم في نهاية العام الماضي بنمو قدره 4.3% أو ما يعادل 120.3 مليار درهم مقارنة بنحو 2.78 تريليون درهم في ديسمبر 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري بنحو 0.9% مقارنة بنحو 2.88 تريليون درهم في نوفمبر الماضي. وأظهرت إحصاءات المركزي الصادرة أمس أن أصول البنوك الوطنية تعادل نحو 87.5% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة والبالغة 3.32 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وأوضحت الإحصاءات أن حجم ائتمان البنوك الوطنية زاد إلى 1.619 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 1.3% وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.3%، فيما بلغت الودائع خلال الفترة نفسها 1.762 مليار درهم بنمو على أساس سنوي 6.6% وعلى أساس شهري بنسبة 1.4%.

البنوك الأجنبية

في سياق متصل، ارتفعت أصول البنوك الأجنبية إلى 415.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.3% مقارنة بنحو 402.3 مليار درهم في ديسمبر 2020، وبزيادة على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بنحو 414.7 مليار درهم في نوفمبر الماضي.

وانخفض ائتمان البنوك الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 3.4% إلى 174.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر، فيما زاد على أساس شهري بنحو 0.6%، بينما زادت الودائع إلى 233.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 1.3% وعلى أساس شهري بنسبة 2.1%.

البنوك الإسلامية

وانخفضت أصول البنوك الإسلامية إلى 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بتراجع على أساس سنوي بنسبة 1.8% وعلى أساس شهري بنحو 1.2%، ووصل ائتمان البنوك الإسلامية 383 مليار درهم خلال الشهر ذاته بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 2.2% وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.1%، فيما بلغت الودائع نحو 422.8 مليار درهم.

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