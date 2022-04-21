الإمارات وكوريا الجنوبية تتعاونان في تنمية ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت وزارة الاقتصاد واتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين. شهد توقيع المذكرة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووقع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة، ومن الجانب الكوري، كيمون كيم رئيس اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا.

وقال الدكتور أحمد الفلاسي إن الإمارات حريصة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات كافة، ويمثل قطاع ريادة الأعمال والتعاون في منظومة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع التعاون بين شركات البلدين محركاً رئيسياً للشراكة. وتولي الإمارات أهمية كبيرة لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره إحدى ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة وخططها الاستراتيجية للمستقبل بما يتماشى مع مبادئ ومستهدفات الخمسين، وتمثل الشراكات الدولية محوراً رئيسياً في جهود الدولة في هذا الصدد، وتعد جمهورية كوريا شريكاً رئيسياً للدولة في جهود تطوير ريادة الأعمال».

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