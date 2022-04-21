أحمد بن سعيد: «إكسبو» لحظة تاريخية تضاف إلى سجل إنجازات دولتنا الغالية

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن نجاح «إكسبو 2020 دبي» يبرهن على المرونة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات وقدرتها على التعامل وجهاً لوجه مع التحديات.

وأضاف سموه أن الحدث مثل منصة عالمية جمعت العالم بأفكارهم وطموحاتهم ومستقبلهم، واحتضنتهم دبي مدينة الإبداع والابتكار في حدث عالمي مثل بصمة إنجاز ولحظة تاريخية تضاف إلى سجل إنجازات دولتنا الغالية.

جاء ذلك بمناسبة منح منظمي «إكسبو 2020 دبي»، هيئة دبي للطيران المدني درعين تذكاريتين تثميناً لدورها في الأنشطة والفعاليات الجوية خلال فترة انعقاد الحدث. وساهمت الهيئة في استقبال هذا الحدث العالمي منذ بدايته، من خلال التحضيرات المسبقة وخطط العمل المدروسة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز للخدمات المقدمة في إدارة الأنشطة والفعاليات الجوية بطريقة سلسة، والتي تمثلت في العروض الجوية وحركة الطائرات بدون طيار وغيرها من الخدمات المختصة في المجال بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والاتحادية.

وقال محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: أثبتت دبي جدارتها في إدارة هذا الحدث العالمي ونحن فخورون بالإنجاز الذي تحقق بسواعد وطنية ساهمت وأشرفت على إنجاح الحدث بطرق ابداعية وأفكار ابتكارية برهنت للعالم الكفاءة العالية التي تمتعت بها دولتنا، فجهود مشكورة لجميع الفرق العاملة والمساهمة في إكسبو 2020، ودورهم البارز لتحقيق الأمن والسلامة وسعادة أفراد المجتمع المحلي والعالمي، فطموح الإمارات مستمرة لتكون دائماً في مقدمة دول العالم.

وقال محمد لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بالهيئة: أداء متميز قام به فريق هيئة دبي للطيران المدني في إكسبو 2020، حيث اجتمعت المهارة،الخبرة والمعرفة، ليكون الحصاد مشاركة مثمرة في الحدث جمعت عنصر الأمن والأمان، السلامة والترفيه.

وأضاف: كلنا فخر بأن الهيئة كانت جزءاً من مسيرة النجاح والفخر الإماراتي، فجهودنا مستمرة لتحقيق النجاح الدائم.

وقال عبيد النعيمي، مدير إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة بالهيئة: مثلت مشاركة فريق الهيئة في الأنشطة والفعاليات الجوية والتي أقيمت في أثناء فترة انعقاد الحدث حضوراً متميزاً، حيث حرصنا على تشكيل فريق خاص للقيام بمهامه على أكمل وجه وبطريقة احترافية، كما تم التواصل مع الجهات المعنية للتنسيق بهدف إنجاح الأنشطة والفعاليات الجوية بأعلى المعايير الوطنية والدولية، فكانت النتيجة أنشطة وعروضاً مبهرة متفردة، وكلنا فخر بأننا كنا جزءاً لا يتجزأ من إرث إكسبو الخالد.

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