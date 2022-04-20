حول الإمارات توفر فرصة لإعادة التواصل وصنع الذكريات

المصدر: دبي - البيان

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استضافت حول الإمارات للمفروشات المنزلية، العلامة التجارية الرائدة في المنطقة للأثاث الداخلي وأثاث الفناء والمفروشات الخارجية، حفل إفطارها الحصري في جميرا ميناء السلام يوم الثلاثاء، 19 أبريل 2022، للإعلاميين المحليون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال بالروح الحقيقية للشهر الكريم. كما تم عرض المجموعة الرمضانية الحصرية من حول الإمارات في هذا الحدث للإعلاميين ولرواد مواقع التواصل الاجتماعي لإلهامهم. وأعقبت مأدبة الطعام الرائعة الموسيقى ورسم الحناء وأنشطة أخرى، مما جعلها أمسية مليئة بالترفيه وبذكريات لا حصر لها.

تقدم حول الإمارات خصمًا يصل إلى 70٪ في جميع فروعها وأونلاين على panemirates.com حتى نهاية شهر رمضان على جميع منتجاتها، بما في ذلك أحدث مجموعة لرمضان 2022. يمكن للعملاء استكشاف كتالوج رمضان 2022 من حول الإمارات للاستمتاع بأكثر من 200 فكرة للديكور ومنتجات تم اختيارها بعناية من جميع أنحاء العالم.

ولإضافة المزيد من المفاجآت، أثبتت حول الإمارات مرة أخرى أن رمضان أكثر من مجرد شهر وهناك دائماً المزيد برمضان. فإضافةً إلى تنزيلات 30-70٪، تقدم حول الإمارات مجموعة متنوعة من العروض المثيرة في فروعها لعملائها في شهر رمضان والعيد. يمكن للعملاء البدء في الاستمتاع بخصم إضافي 10٪ قبل العيد بدءاً من 22 أبريل وحتى 5 مايو والحصول على مجموعة كبيرة من الأثاث والإكسسوارات. علاوة على ذلك، تقدم العلامة التجارية أيضًا خدمة التوصيل السريع المجاني في اليوم التالي من 25 أبريل حتى 30 أبريل، مما يضيف المزيد من الراحة عند تسوقك لاحتياجات العيد.

قال السيد محمد كتاوالا، نائب المدير العام والمدير المالي لحول الإمارات، لقد نجحنا في ترسيخ مكانة أنفسنا كواحدة من أسرع العلامات التجارية للأثاث نمواً في الشرق الأوسط من خلال جعل منازل الأحلام حقيقة مع أحدث وأرقى المفروشات المنزلية والإكسسوارات. وفي رمضان، سيكون المتسوقون لدينا مدللين للاختيار، خاصة بالنسبة للمنتجات المتعلقة بترفيه الضيوف على الإفطار والسحور واحتفالات العيد. قام فريقنا بجمع أفكار لا حصر لها لإلهام عملائنا، ونحن نحب الطريقة التي يتبنون بها هذا الإلهام لإحضار الطقوس الرمضانية الحقيقية إلى كل ركن من أركان منازلكم.

تأسست حول الإمارات للمفروشات المنزلية في عام 1992، وهي واحدة من العلامات التجارية الرائدة والأكثر مصداقية للأثاث في المنطقة كما أنها تقدم لك أفضل العروض لموسم رمضان والعيد حتى تجعل منزلك على أتم الاستعداد بالاحتفالات.

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