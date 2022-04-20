وجهة السيف تقدم تجارب تسوق مميزة

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة تسوق وسياحة مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن باقي مدن العالم، إلى جانب ما تقدمه من طيف واسع من العلامات التجارية المحلية المتميزة التي ترفد السوق بمنتجات أصيلة ومتقنة وغاية في الروعة.

ومن أبرز الوجهات التي تقدم تجارب مبتكرة لسكان دبي وزوارها هي السيف، حيث تضم الوجهة ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي، مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تحاكي طبيعة المكان الذي يمزج الأصالة مع الحداثة والتراث، وتقدم خيارات وفيرة كالتوابل العالمية والمقتنيات الثمينة كالأحجار الكريمة والصناعات اليدوية الفاخرة المنسوجة بالذهب بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمجوهرات والهدايا التذكارية والأزياء من مختلف أنحاء العالم.

زافارانا

ومن بين أبرز المتاجر الذي تذخر بها الوجهة متجر زافارانا الذي يقدم مجموعة واسعة من الفواكه المجففة والزهور والأعشاب والتوابل المتنوعة من حيث الألوان والروائح والنكهات، والتي تجعل من زيارة المتجر تجربة مفعمة بعبق الزعفران الذي يطغى على المكان كما يدل عليه اسم المتجر، ويعرض المتجر أرففاً من المنتجات المعبأة في أوانٍ زجاجية جذابة تحوي الزعفران الذي يباع في المتجر بقيمة 5 إلى 10 دراهم للجرام الواحد، بينما تصطف على الجدران زجاجات للزيوت الطبيعية للعناية بالشعر والجسم واستخدامات الطهي والبخور، و يوفر المتجر خيارات ومنتجات لا حصر لها تجعل الزوار بحاجة لزياته مرة أخرى لاستكشاف المزيد.

كشمير إمبوريوم

وبدوره يقدم متجر كشمير إمبوريوم منتجات ذات جودة عالية وقادمة من شتى دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ويحتوى المتجر على أوانٍ سيراميكية ملونة تجعل منه معرضاً فنياً للصناعات اليدوية، وتظهر في المتجر الشالات المعلقة على الباب كشلالات من الباشمينا، كما تتزين زوايا المحل بعرض الأزياء الأنيقة ذات الأواني المبهجة والقادمة من الهند وباكستان، كما تحمل أرفف المحل أغطية الوسائد المطرزة التي تلبي متطلبات الباحثين عن قطع معاصرة وتقليدية على حد سواء، ويفخر المتجر أيضاً بتقديم السجاد من جميع الأحجام مثل المناسب لتزيين الجدران بالإضافة إلى الكثير من الخيارات لتزيين المنزل بالقطع الفريدة أو تقديمها كهدايا جميلة.

إبراهيم نصري

ينتمي متجر إبراهيم نصري إلى مجموعة حصرية من المتاجر الأفغانية التي لا تزال تتمتع ببساطة التصميم الذي يعيد زواره لعبق التراث المحلي الأصيل، ويقدم منتجات ثمينة من الأحجار الكريمة المستخرجة من مختلف أنحاء العالم ويتم عرضها بكل أشكالها الطبيعية بما يشمل أحجار الجمشت ذات الأحجام المختلفة، والمعروفة بطاقتها العلاجية، والكوارتز الوردي الباهت وأصداف الكوري والخرز وغيرها من الأحجار الكريمة التي يمكن تحويلها إلى عقود وسبحة صلاة وأساور وأقراط. كما يقدم المتجر الأدوات المصنوعة من الفسيفساء والمجوهرات الأفغانية.

ماريان

أما متجر ماريان، فيرحب الزوار على طريقته الخاصة من خلال عرض منسوجة فنية لعالم الرياضيات والفلك عمر خيام وهو يعزف على العود، وتتناسق المنسوجة مع مجموعة من الأثاث المصري الرائع. كما يستعرض المتجر مجموعة من التحف والأدوات المنزلية الكلاسيكية كطقم الشاي العربي المتقن، ومجسمات الأفيال والإبل المصنوعة من المنتجات الورقية ذات الألوان المبهرة والمجوهرات المميزة التي يمكن تقديمها كهدايا تذكارية فريدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة البوتيك الفاخرة من المفروشات المغزولة بخيوط الذهب والتي تختزل في تصميمها ألوان الطاووس وزخارف الخط الإسلامي والإطارات المميزة. كما يقدم المتجر باقة من المزهريات مزينة بأحجار شبه كريمة.

إيتر ستوري

ويقدم إيتر ستوري مجموعة مختارة ورائعة من العطور الفرنسية والعربية، بما في ذلك صانع العطور جيلوس غاليري، الذي قام بتصنيع أكبر زجاجة عطر في العالم في عام 1971 الموثقة بشهادة من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ويتحلى المتجر بإطلالة عصرية وفواحة بروائح الأزهار والمسك والعود الخشبي المركز في زجاجات عطرية جميلة تناسب جميع الأذواق.

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