2.52 مليار درهم توزيعات أرباح «أدنوك للحفر» عن 2021

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن موافقة الجمعية العمومية السنوية الافتتاحية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، والذي تضمن التصويت على اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية مجزية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 1.19 مليار درهم أو 7.46 فلوس للسهم الواحد بحسب التوجيهات السابقة، مما يصل بإجمالي توزيعات الأرباح عن كامل سنة 2021 إلى 2.52 مليار درهم.

وتستند توزيعات الأرباح على النتائج القوية التي حققتها الشركة عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.2%، وتجاوزت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.8 مليارات درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 6%. وسيتم دفع الأرباح إلى المساهمين وفق التشريعات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر: إن قرار المساهمين بتوزيع أرباح نهائية مجزية عن السنة المالية 2021 بقيمة 1.19 مليار درهم خلال الجمعية العمومية الافتتاحية لـ«أدنوك للحفر» يأتي انعكاساً للنتائج المالية السنوية القوية التي حققتها الشركة، ودورها الفريد بوصفها المزود الوحيد لخدمات الحفر ضمن مجموعة أدنوك. وستواصل «أدنوك للحفر» أعمالها لإنجاز وتسليم آلاف الآبار الجديدة للوصول إلى السعة الإنتاجية التي تسعى «أدنوك» لتحقيقها، مما سيزيد الطلب على خدمات الحفر وسيسهم في تحقيق النمو المستدام وضمان عائدات قوية للمساهمين في المستقبل.

وأضاف: تلتزم «أدنوك للحفر» بسياسة زيادة توزيعات الأرباح، وتسير الشركة على الطريق الصحيح للوصول إلى هدفها لتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح خلال السنوات الخمس القادمة، وكلّي ثقة في قدرة الشركة على البناء على إنجازات العام الماضي في سعيها لتعزيز وزيادة القيمة.

وتسير شركة أدنوك للحفر منذ تأسيسها عام 1971 من نجاح إلى نجاح، وبلغت ذروته في أكتوبر من العام الماضي عندما شهد الطرح العام الأولي للشركة إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين المحليين والدوليين. ونجحت الشركة بناءً على هذا الزخم في إبرام عقد طويل الأجل بقيمة 13.9 مليار درهم لتقديم خدمات الحفر إلى شركة أدنوك البرية، ووقعت اتفاقية إطارية مع شريكها الاستراتيجي الشركة العالمية الرائدة في الحفر البري «هيلميريتش آند باين» لدعم خطط الشركة في النمو والتوسع وتحسين كفاءة الحفر.

ومن جهته قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: انطلقنا مع بداية العام الماضي لتحقيق نمو ثابت، ومواصلة العمل لتحسين الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على المركز المالي القوي، بالإضافة إلى إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويسرني الإعلان أننا نجحنا في تحقيق هذه الأولويات الاستراتيجية بالكامل.

وأضاف: نتوقع تسريع مسار النمو خلال العام الحالي، بفضل الحفارات المتطورة الجديدة التي ستنضم لأسطولنا، والاستثمارات المتواصلة في خدمات الحفر المتكاملة والتكنولوجيا الحديثة، والتركيز على رفع كفاءة التكاليف، وذلك في سبيل مواصلة تحقيق أقصى قيمة لمساهمينا على المدى الطويل.

ومن الخطوات المهمة التي رسخت مكانة أدنوك للحفر كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية، تمت إضافة الشركة ضمن الأعضاء الخمسة عشر المدرجين على مؤشر فوتسي راسل سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15)، وهو أول مؤشر تم تطويره بموجب الشراكة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل، ليكون المعيار القياسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشراً قابلاً للتداول بصورة أساسية.

يشار إلى أن الجمعية العمومية السنوية عُقدت في مركز أعمال أدنوك في أبوظبي، ووافق المساهمون الذين شاركوا حضورياً أو عبر الإنترنت على جميع البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

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