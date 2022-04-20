مجموعة يلا تحصد جائزتين من مجلة «ذا جلوبال إيكونوميكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، حصد جائزتين ضمن فئات جوائز مجلة «ذا جلوبال إيكونوميكس» (The Global Economics) البريطانية المتخصصة في مجال تحليل أداء الشركات في مختلف القطاعات المالية في جميع أنحاء العالم.

ومنحت مجلة «ذا جلوبال إيكونوميكس» صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا، جائزة أفضل ريادي ناشئ في قطاع الترفيه الرقمي، تقديراً لدوره المتميز ومساهمته في دعم قطاع الترفيه الرقمي، في حين حظي تطبيق يلا بجائزة أفضل تطبيق تواصل اجتماعي صوتي مبتكر لعام 2022.

وتكرم مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الشركات والمؤسسات الرائدة والفاعلة في تطوير بيئات عمل مثالية تدعم الحراك الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتأتي الجائزة بمثابة تتويج لجهود ومثابرة الجهات الفائزة لمساهمتها الكبيرة في دفع عجلة التطور الاقتصادي، ما يعزز من ثقة مؤسسات الأعمال بقدراتها.

وبذلك تكون المجموعة قد حصدت 3 جوائز عالمية مرموقة خلال أقل من شهر، حيث سبق أن تُوّجت بالجائزة الذهبية للابتكار في تطبيقات الترفيه خلال حفل توزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، ما يعكس جهود الشركة المستمرة في التميز على المستوى العالمي سعياً لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في أن تصبح المنصة الأولى للتواصل الاجتماعي والترفيه على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم تتويج وتكريم الفائزين في حفل يقام في إمارة دبي على أن يتم الإعلان عن مكان وتاريخ الحفل في وقت لاحق.

وقال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا: يسرنا الحصول على جائزة أفضل ريادي ناشئ في قطاع الترفيه الرقمي وجائزة أفضل تطبيق تواصل اجتماعي صوتي مبتكر لعام 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، والذي يأتي تتويجاً لجهودنا المتواصلة في تعزيز قطاع الترفيه الرقمي، ولعل هذا ما يؤكد تميّز تطبيقاتنا ومنصاتنا المُبتكرة التي نوفرها لمجتمعات الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا بمتابعة هذا النهج استمراراً لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا لمنحهم تجربة ترفيهية رائدة تواكب تطلعاتهم.

وأشاد إسماعيل بالتزام فريق مجموعة يلا من الكوادر المتخصصة في المجالات الرقمية والتكنولوجية في بناء علامة تجارية تحظى بثقة العملاء من خلال تقديم أفضل خدمة على الإطلاق.

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة الاستمرارية المدروسة لنهج التميز والجودة الذي تتبناه المجموعة في مختلف عملياتها وخدماتها المبتكرة لتوفر تجربة ترفيهية فريدة من نوعها»، مؤكداً أن فوز المجموعة بهاتين الجائزتين المرموقتين لم يكن ليتحقق لولا البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار التي وفرتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

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