أبيكورب أول مؤسسة مالية في المنطقة العربية تحصل على تصنيف استدامة طوعي من وكالة «موديز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» أنها أصبحت أول مؤسسة مالية في المنطقة العربية تحصل على تصنيف استدامة طوعي من شركة (V.E.) التابعة لوكالة موديز (Moody’s ESG Solutions)، وهي شركة رائدة عالمياً في إصدار مثل هذه التصانيف.

ووفقاً لتقرير الوكالة، استحقت أبيكورب تصنيف الاستدامة (A2) بناءً على قدرتها واستعداديتها لدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيتها وعملياتها وإدارة المخاطر، مستندة في ذلك إلى الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الذي طورته الشركة لهذا الغرض.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: حصولنا على هذا التقييم العالي من طرف ثالث مرموق ومستقل يرسخ موقعنا كشركة تطبق أفضل الممارسات في تكامل السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويؤكد دورنا المهم كممكّن وداعم رئيسي للتمويل الأخضر في سبيل تحقيق تحول متوازن ومسؤول لقطاع الطاقة في المنطقة العربية.

وذكر تقرير الوكالة أن حصة أبيكورب من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بـ10 نقاط مئوية لتصل إلى 13%، لافتاً إلى إمكانية استمرار النمو في هذا الجانب مستقبلاً، لا سيما على المدى القريب، وذلك بفضل نجاح طرح أبيكورب أول سندات خضراء لها في 2021، والذي جاء في إطار رؤيتها الاستراتيجية في مكافحة التغير المناخي في أنشطة الإقراض والتمويل.

وطورت أبيكورب أطراً ومعايير جديدة لضمان الحوكمة الرشيدة لأنشطتها في مجال التمويل الأخضر، بما في ذلك إنشاء لجنة للسندات الخضراء من مختلف الإدارات لضمان توافق المشاريع التي يتم تمويلها عن طريق إصداراتها الخضراء مع هذه الأطر والمعايير. وقال الدكتور عتيقة: «يعكس التصنيف التزام أبيكورب بالتنمية المستدامة والشاملة، حيث يفتح إصدار السندات الخضراء أمامنا طرقاً جديدة للاستثمار في المشاريع التي توفر مصادر طاقة آمنة ومتجددة ومعقولة التكلفة للمجتمعات، والتي تتماشى كذلك مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعتمدة عالمياً من حيث مكافحة التغير المناخي، والاستخدام المستدام لموارد المياه، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ومنع التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي».

وأشار تقرير الوكالة إلى «الأداء المتقدم في ممارسات عدم التمييز والتنوع في الشركة»، لافتاً إلى الارتفاع المستمر في نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية، والتي زادت بنسبة 20 نقطة مئوية منذ 2018 لتصل إلى 24% في 2020. كما منح التقرير أبيكورب تقييم «متقدم» في مجال مكافحة الفساد، مستنداً في ذلك إلى الالتزامات والضوابط الشاملة التي وضعتها الشركة لمكافحة الاحتيال والمخاطر المتعلقة بأخلاقيات العمل، مشيراً إلى أن إطار الحوكمة الرسمي للشركة يغطي جميع الجوانب الموصى بها في المواثيق المختلفة المتعلقة بسياسات ومواثيق مجلس الإدارة وإدارة الموارد البشرية والمخاطر.

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