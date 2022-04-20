1000 منتج وحلّ في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022

المصدر: دبي - البيان

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يستعدّ معرض الخليج للطباعة والتغليف، وهو المعرض التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاعي الطباعة التجارية وطباعة التغليف، لعرض أكثر من 1000 منتج وحلّ في نسخة هذا العام. ومن المقرّر انعقاد المعرض بين 24 إلى 26 مايو بمركز دبي التجاري العالمي (قاعتا الشيخ سعيد 1 و2)، حيث سيضم أحدث الآلات والمواد والابتكارات التكنولوجية من مئات العارضين المحليين والإقليميين والدوليين.

وقال باري كيلنغراي، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: يقدم المعرض أحدث المنتجات والحلول التي تغطي مجموعة واسعة من الأقسام من رسومات العرض ومواد التغليف إلى البريد المباشر والملصقات واللافتات، كما سيستضيف الحدث فعاليات مخصصة لإطلاق عدد من المنتجات وسيقدم أيضًا جهات فاعلة جديدة إلى سوق الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى.

ستعود كانون الشرق الأوسط، إلى المعرض لتقدم مجموعة من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. وقال أيمن علي، مدير التسويق الأول، في قسم حلول الطباعة الاحترافية، في كانون الشرق الأوسط: «شهدنا في فترة الجائحة تحولًا كبيرًا من طباعة الأوفست إلى الطباعة الرقمية. أصبحت المطابع التجارية الآن أكثر جاهزية من أي وقت مضى لاعتماد تكنولوجيا الطباعة الرقمية وتطبيقاتها. وكان هذا عامًا ذهبيًا للطابعات النافثة للحبر على المستوى العالمي ونتطلع إلى عرض مزايا هذه التقنية ومنافعها في معرض الخليج للطباعة والتغليف. تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، ستسلط كانون الضوء على قدراتها في مجال الطابعات النافثة للحبر، فضلاً عن التقنيات المهمة الأخرى مثل تقنية التنسيق العريض، كولورادو 1650 Colorado 1650 وأريزونا 1360 جي تي Arizona1360 GT بالإضافة إلى آلية عمل منتجاتنا بدءًا بتقنية ما قبل الطباعة ووصولًا إلى تقنية ما بعد الطباعة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر».

هذا وستقدم إم إل جي إندستريز MLJ Industries في الهند مقرًا لها مجموعة من المنتجات الجديدة في معرض الخليج للطباعة والتغليف بما في ذلك الملصقات ذاتية اللصق والملصقات التصويرية وملصقات الباركود وبطانات السيليكون القابلة للإزالة للتطبيقات في قطاعات السلع الاستهلاكية والسيارات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقوم إم إل جي MLJ بتطوير العديد من المنتجات الجديدة لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك بديل ورق الكرافت المطلي بالطين.

هناك شركة أخرى من المقرر أن تدخل سوق الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى وستعرّف عن نفسها بشكل رسمي من خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف، حيث ستعرض باكاجينغ فارشيل Varshil Packaging، وهي الشركة المصنعة لمخزون الملصقات والأفلام، خلال الحدث مخزونها من الملصقات الورقية والملصقات التصويرية، والورق القائم على الرقائق، ومخزون ملصقات الأفلام المخصصة لطباعة الأوفست والطباعة الرقمية.

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