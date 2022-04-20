شراكة بين «دو» و«هواوي» لتعزيز مهارات المواهب المحلية في الإمارات عبر سلسلة من برامج التطوير المهني

المصدر: دبي - البيان

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وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم جديدة مع شركة هواوي، تستهدف تعزيز وصقل مهارات القوى العاملة والمواهب المحلية وإثراء خبراتهم في عدد من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك عبر برنامج مكون من ثلاثة مسارات أساسية للتطوير المهني.

وستقوم دو في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية وطويلة الأمد مع هواوي بتزويد المشاركين في البرامج من الخريجين الجدد ومتخصصي التكنولوجيا والمهنيين من أصحاب الخبرات والكفاءات بمجموعة شاملة من القدرات الأساسية والمهارات التقنية التي يحتاجونها في عالم الأعمال. وستشهد الشراكة أيضاً حصول المشاركين على مهارات قيادية ضمن برامج تدريب تنافسية في المملكة المتحدة وألمانيا بالشراكة مع كليات مرموقة في مجال إدارة الأعمال وبدعم من شركة هواوي. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دو الرئيسي بدبي بحضور الرئيسين التنفيذيين للشركتين.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: في أعقاب النجاحات الاستثنائية التي حققتها النسخة الأولى من برنامجنا التدريبي المشترك خلال العام الماضي، يسرنا أن نعلن عن تجديد شراكتنا مع هواوي لتقديم حزمة جديدة من البرامج والدورات التدريبية التنافسية للخريجين الجدد وكبار المهنيين، والتي نهدف من خلالها إلى رفد المشاركين بخبرات جديدة وقيّمة تثري معرفتهم وتمكّنهم من مواكبة التحولات المتسارعة في عالمنا الرقمي، وخاصةً مع ظهور التقنيات الناشئة مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والجيل الخامس، والتي بدأت آثارها الإيجابية تتبلور في مجتمعاتنا واقتصاداتنا بفضل ما تتمتع به من إمكانات هائلة.

ويوفر برنامج التدريب الداخلي الذي تقدمه دو بالتعاون مع هواوي مساراً تعليمياً من شأنه أن يدعم المتدربين من الخريجين الإماراتيين على مدار 6-8 أشهر. ويتيح البرنامج للمشاركين التفاعل مع سيناريوهات أعمال تحاكي متطلبات العملاء في بيئات العمل، وذلك عبر الإنترنت وفي الموقع أيضاً، إضافة إلى مشاركة الحالات، والانخراط في برامج تدريبية قائمة على الممارسة. وستستمر مرحلة التعلم الأولى لمدة خمسة أشهر في إطار برنامج تقني متخصص يتمحور حول تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها في مجالات الأعمال، إضافة إلى المعرفة الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال جيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي: تجمعنا مع شركة دو أكثر من 14 عاماً من الشراكة الاستراتيجية، والتي لم نكن خلالها مجرد مزود لحلول الشبكات، وإنما أيضاً شريك حقيقي في مجال الأعمال وتنمية المواهب وتعزيز المنظومة الرقمية. ونسعى من خلال مذكرة التفاهم الجديدة إلى تقديم الدعم لشركة دو في مساعيها لتطوير المواهب المحلية وإعدادها للمستقبل الرقمي.

وتشمل المرحلة التدريبية الثانية من البرنامج انخراط المشاركين لمدة خمسة أيام في برنامج خاص بتعلم مهارات القيادة التنفيذية في كل من المملكة المتحدة وألمانيا بالشراكة مع كليات مرموقة في مجال إدارة الأعمال وبدعم من هواوي. وستتاح للمشاركين فرصة التعرف إلى إمكانات تقنية الجيل الخامس ودورها في تعزيز رحلات التحول الرقمي. إضافة إلى ذلك ستوفر الندوات التي سيقدمها خبراء الشركتين عبر الإنترنت على مدار 7 أشهر مراجعة عامة حول حالات استخدام التقنيات الناشئة والمتطورة عبر قطاعات الأعمال. وعند إكمال مسارات البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات متخصصة من شركة هواوي في مجال الحوسبة السحابية والجيل الخامس، إضافة إلى شهادة عامة عن المشاركة في البرنامج.

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