«النقد العربي»: اقتصاد الإمارات أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أشاد صندوق النقد العربي، بنهج حكومة الإمارات في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، عبر اتخاذها تدابير لدعم التعافي الاقتصادي، وتأهيل الاقتصاد لمسارات أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً خلال عامي 2022 و2023.

وذكر في تقريره بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي- أبريل 2022»، أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، فيما يعرف بمشروع 300 مليار درهم للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتوسيع نطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم، بحلول 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

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