6 مليارات مكاسب سوق دبي لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2017

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفع سوق دبي المالي، في ختام جلسة أمس، إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2017 بمكاسب سوقية تجاوزت 6 مليارات درهم، بدعم رئيس من مكاسب أسهم شركات العقار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.4% مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك واتصالات. وصعد سوق دبي 1.63%، مغلقاً على مستوى 3646.18 نقطة مع ارتفاع اسهم «العقار» و«البنوك» و«الاستثمار» و«النقل» و«التأمين» و«الخدمات» و«الاتصالات».

فيما انخفض سوق أبوظبي 0.4% إلى مستوى 9870 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم قطاعيّ «البنوك» و«الاتصالات».

ووفق رصد «البيان»، واصل المستثمرون الأجانب ضخ مزيد من السيولة؛ لاقتناص الفرص، حيث سجلوا خلال الجلسة الأخيرة صافي شراء بقيمة 143.3 مليون درهم، منها 123.3 مليون درهم في أبوظبي، ونحو 20 مليون درهم في دبي.

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