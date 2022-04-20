1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 342 مبايعة بقيمة 842.07 مليون درهم، منها 52 مبايعة لأراضٍ بقيمة 197.04 مليون درهم، و290 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 645.03 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم، في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، في منطقة الحبية الرابعة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 518.77 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 41.58 مليون درهم، و37 رهن فلل وشقق بقيمة 477.18 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 61.85 مليون درهم.

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