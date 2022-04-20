سعيد الطاير: طرح «إمباور» قريباً وليس خلال الربع الجاري

المصدر: دبي – البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إنه قريباً سوف يتم إعلان طرح «إمباور»، ولكن ليس في الربع الجاري، مضيفاً في تصريحات لتلفزيون «العربية»، أن طرح «ديوا»، ثانوي، ولن يتم استخدام الأموال الإضافية التي جمعتها الشركة من الطرح لخفض الدين، بل سوف تذهب العائدات إلى المساهم البائع (حكومة دبي). وأكد أن الشركة قادرة على توزيع 6.2 مليارات درهم سنوياً بغض النظر عن حجم الأرباح.

وأكد التزام «ديوا» بسياسة التوزيع النقدية بغض النظر عن حجم الأرباح، منوهاً بأن جميع المساهمين سوف يحصلون على عوائد أرباح الأسهم بالتساوي وفقاً لقانون هيئة الأوراق المالية والسلع. وأوضح أنه تم تخصيص شريحة المستثمرين من الأفراد بموجب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع على أساس تناسبي (نسبة وتناسب)، فيما تم تخصيص شريحة المستثمرين من المؤسسات وفق تقدير اللجنة المعينة بحسب الاستراتيجية الموضوعة لضمان الاستثمارات على المديين قصير وطويل الأجل.

ولفت الطاير إلى أن «ديوا» شهدت طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض بـ37 مرة، ذاكراً أن هناك مستثمرين دوليين (الصناديق بشكل عام)، مثل: صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية، إضافة إلى العديد من المحافظ الاستثمارية العالمية. وبيّن أن معظم المستثمرين الأساسيين تم الكشف عن أسمائهم في نشرة الاكتتاب مع فترة حظر تصل إلى 180 يوماً.

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