تنامي إقبال المستثمرين الأوروبيين على سوق العقارات الثانوية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية في دبي، زيادة عدد المستثمرين الأوروبيين الذين يسعون لشراء عقارات جاهزة في دبي. ويأتي إقبال المستثمرين وأصحاب الأعمال والعائلات من أوروبا على دبي على خلفية حالة عدم التيقن والاضطرابات الجيوسياسية التي يعيشها العالم، إذ تعتبر دبي اليوم مركزاً رئيسياً للأعمال يوفر أسلوب حياة مترفاً، ويضم قطاعاً عقارياً متنامياً يمثل استثماراً آمناً لأصحاب رؤوس الأموال.

وأدى الارتفاع في الطلب على العقارات في دبي إلى زيادة نشاط السوق الثانوية، التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهرين الماضيين بأكثر من 15%. ويستهدف المستثمرون، لا سيما القادمين من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، شراء عقارات جاهزة في قطاع العقارات الفاخرة بمجرد توفرها، وخاصة في المناطق الأكثر جذباً في دبي، مثل نخلة جميرا، ودبي مارينا، وخور دبي، وداون تاون.

وشهدت «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز» زيادة في قاعدة عملائها الأوروبيين بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت ألينا أدامكو، مديرة المبيعات والتأجير لقطاع السوق الثانوية في «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»: تمثل دبي ملاذاً آمناً للاستثمار والحياة، وهذا هو أهم سبب يدفع المستثمرين إلى شراء عقارات فيها كاستثمار آمن. ونظراً لتزايد عدد الشركات التي تتيح لموظفيها العمل عن بُعد، فقد أصبح هناك العديد من العائلات التي تفضل الانتقال إلى دبي، كما لمسنا تزايداً في توجه الشركات إلى نقل عملياتها وموظفيها إلى الإمارة. وعلى سبيل المثال، يعمل أحد عملائنا من النمسا حالياً على نقل أعماله إلى دبي، ويسعى لاستثمار 200 مليون درهم في عقارات سكنية لموظفيه.

وأضافت ألينا: «تعد الوحدات العقارية المتوسطة إلى الفاخرة، الأكثر شعبية في الإمارة، إذ يشهد سوق هذه العقارات حالياً زيادة في الطلب مقارنة بالمعروض. كما لمسنا أن بعض المستثمرين باتوا يتوجهون الآن لشراء عقارات فائقة الجودة، فيما كان الاتجاه في السابق نحو العقارات الأصغر حجماً أو أن يقوم المستثمر بالاستئجار قبل اتخاذ قرار بشراء منزل العمر. وقد شهدنا زيادة في عدد صفقات السوق الثانوية خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 3 أضعاف، الأمر الذي أدى إلى نمو في المبيعات بنسبة 250% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

الطلب يفوق المعروض

قال نيكيتا كوزنيتسوف، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: «نشهد اهتماماً كبيراً من أوروبا الغربية بسوق العقارات الثانوية في دبي، وفاق حجم الطلب الآن المعروض في السوق، ولهذا نعمل مع وكالات عقارية أخرى لتوفير العقارات المناسبة لعملائنا».

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