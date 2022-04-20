«نماء» تجمع ممثلي مؤسسات رسمية وخاصة لتعزيز إدماج المرأة في سوق العمل

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت «نماء» للارتقاء بالمرأة عبر منصة «ارتقاء» التابعة لها لقاءً بعنوان «تواصل مع ارتقاء»، استضافت خلالها نخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية والإعلاميين والمؤثرين، لمناقشة سبل تطبيق الممارسات العادلة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات الاستفادة من المنصة في مجال إرشاد وتوجيه المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات وتمكينها من تحقيق تلك الأهداف.

حضر اللقاء ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة، وممثلون عن وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبلدية الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وشركة «برايس ووترهاوس كوبر»، وشركة «جونسون آند جونسون»، و«فيسترا»، و«سكيلز ثري»، و«سي ثري»، و«يو بيه إس».

وقالت ريم بن كرم: «تؤمن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، بأهمية تناول قضايا تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها وضمان حقوقها في كافة البرامج التنموية والاقتصادية، ودور هذه الممارسات في تقليص الفوارق وتعزيز الإدماج والنمو والرفاه والتماسك الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، تؤمن «نماء»، التي تسعى لتحقيق تمكين المرأة على أرض الواقع، بأن القوى العاملة النسائية تشكل أحد أكبر مصادر قوة ونمو المؤسسات والشركات والمنظمات في جميع أنحاء العالم».

وانطلق اللقاء بإجراء اختبار قصير عبر الإنترنت حول المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة لتقييم آراء المشاركين، ثم تم عرض مقطع مصوّر حول خطة «ارتقاء» وأهدافها وأنشطتها، تلاه فعالية تواصل بين المشاركين، تعرفوا بعدها على جهود حكومة الشارقة والتزامها بتعزيز إدماج المرأة في القطاع الخاص من خلال منصة «ارتقاء».

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