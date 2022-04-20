17059 رخصة صادرة ومجددة بالشارقة خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة- البيان

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حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2022، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال الربع الأول إلى 17059 رخصة، وبنسبة نمو 7% عن الفترة نفسها من 2021، وشملت إصدار 1979 رخصة جديدة و15080 رخصة مجددة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن البيانات تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وخاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مضيفاً لأن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن معدلات نمو رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث حققت معدل نمو بلغ 33% خلال الربع الأول 2022، تليها رخص اعتماد بنمو 16%، ومن ثم الرخص الصناعية والتي حققت نمواً بلغ 14%، فيما حلت الرخص التجارية في المركز الرابع بنمو 7%، وجاءت الرخص المهنية خامساً بنمو 6%.

وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع في اقتصادية الشارقة إن فروع الدائرة أنجزت 1979 رخصة صادرة خلال الربع الأول من عام 2022 بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة. وحققت رخص الأعمال الصادرة في الربع الأول نمواً في مقر الدائرة الرئيسي بعدد 714 رخصة، وأصدر فرع الصناعية 886 رخصة في حين أصدر فرع المنطقة الوسطى 241 رخصة، فيما أصدر فرع خورفكان 72 رخصة، بينما أصدر فرع كلباء 45 رخصة وفرع دبا الحصن 21 رخصة صادرة.

وأوضح سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نفذت 41641 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2970 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

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