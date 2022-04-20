الخدمات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الأكثر جاذبية للباحثين عن عمل بالإمارات في 2022

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استبيان جديد أجراه موقع بيت.كوم للوظائف، بالتعاون مع يوجوف، المتخصصة في أبحاث السوق، أن قطاعات الخدمات المصرفية/‏‏المالية/‏‏المحاسبة (8%)، وتكنولوجيا المعلومات/‏‏الإنترنت/‏‏التجارة الإلكترونية (8%)، والإعلان/‏‏التسويق/‏‏العلاقات العامة (7%)، تعتبر أكثر القطاعات جذباً لاهتمام الباحثين عن عمل في الإمارات خلال 2022.

وأشار الاستبيان الذي حمل عنوان «أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022» إلى أن 58% من المهنيين في الإمارات راضون عن ثقافة العمل، تليها ساعات العمل (57%) وفرص التدريب والتطوير المهني (54%).

القطاعات الأكثر شعبية

وعلاوة على ذلك، برز القطاع الحكومي (19%) في المركز الثاني ضمن قائمة القطاعات التي تقدم أعلى الرواتب (بما في ذلك المزايا غير النقدية)، مباشرة بعد قطاع النفط/‏‏الغاز/‏‏البتروكيماويات (34%). وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع المجيبون أن يسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات/‏‏الإنترنت/‏‏التجارة الإلكترونية (28%) أعلى معدل نمو خلال العام المقبل، يليه قطاع السياحة (22%) والعقارات/‏‏البناء/‏‏التطوير العقاري (18%).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «يكشف الاستبيان عن أهم العوامل التي تجذب الباحثين عن عمل، وعن التغيّرات المستمرة بسوق العمل. وهذه البيانات ستساعد الباحثين عن عمل على اتخاذ قرارات أفضل عبر معرفة القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نمواً في المستقبل».

وذكر عدد من المجيبين الذين هم في بداية مسيرتهم المهنية في الإمارات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات/‏‏الإنترنت/‏‏التجارة الإلكترونية هو الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد (بنسبة 20%). كما يعتقد غالبية المجيبين (71%) أن القطاع الحكومي يعتبر قطاعاً مفضلاً للعمل، مع إشارة 56% إلى أنه قطاع مفضل جداً.

القطاعات الأكثر جذباً للإناث

وبرزت قطاعات الرعاية الصحية/‏‏الخدمات الطبية (26%)، والضيافة/‏‏الترفيه (20%)، والخدمات المصرفية/‏‏المالية/‏‏المحاسبة (20%) كأكثر القطاعات جذباً للإناث، بينما برزت قطاعات الحكومة/‏‏الخدمة المدنية (25%)، والجيش/‏‏الدفاع/‏‏الشرطة (23%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية في الإمارات.وغير أكثر من ربع (26%) المهنيين في الإمارات قطاع عملهم مرة واحدة على الأقل في العامين الماضيين، وكانت الرواتب الأفضل (33%) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (27%) أهم الأسباب التي دفعتهم لتغيير قطاعهم.

تغيير

يفكر 6 من كل 10 مهنيين في الدولة (%60) في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث برز الراتب الأفضل (%49) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (%46) كأهم الأسباب التي تدفعهم لذلك. وكان قطاع الضيافة/‏الترفيه (%11) الأكثر جذباً للمهنيين الذين يفكرون في تغيير قطاعهم.

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