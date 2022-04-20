دبي سباقة في تبني التكنولوجيا لتسريع تعافي الطيران

المصدر: دبي - البيان

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تقام الدورة التاسعة لمنتدى قادة المطارات العالمية في دبي بالتزامن مع معرض المطارات في الفترة من 17 إلى 19 مايو. وسيتم التركيز على سرعة التعافي لحجم الحركة الجوية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي معرض المطارات: إن دبي كانت سباقة في تبني التكنولوجيا بهدف تمكين تسريع تعافي الطيران وعودته إلى مستوياته السابقة. وأضاف سموه إن معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه وفر على مدار العقدين الماضيين منصات لتطوير أجندة الطيران بشكل أكبر، إذ يعتمد تحول الطيران على التكنولوجيا، ما يساعد على تعزيز مستويات السلامة والصحة والأمن والكفاءة في عمليات المطارات وشركات الطيران حول العالم.

وأكد مجلس المطارات العالمي، الذي يمثل 1950 مطاراً في 185 بلداً، أن مطار دبي الدولي، الذي يعد المطار الأكثر ازدحاماً في العالم لجهة المسافرين الدوليين، من المتوقع أن يسجل 55.1 مليون مسافر في عام 2022.

وستشهد أعمال منتدى قادة المطارات العالمية 2022 الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع أعمال الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات إلى جانب مؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط ومنتدى مراقبة الحركة الجوية والجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران، إقامة أربع جلسات.

وسيتحدث المتحاورون في جلسة الابتكار والتطوير في المطارات عن اعتماد البيانات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس للاتصالات والروبوتات لتحقيق تجربة أفضل للمسافرين، والتطورات على صعيد التنقل المتكامل والآلي والكهربائي في بيئة المطارات، والابتكارات في التصميم والبيئة المحيطة والعمليات، فيما سيتناول المتحدثون في جلسة إدارة الحركة الجوية مسألة الجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المجال الجوي، وبناء سماء رقمية لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه إدارة الحركة الجوية، وحماية المجال الجوي من اقتحام الطائرات من دون طيار.

وستتناول جلسة استدامة المطارات مواضيع ذات صلة باستدامة المراكز الضخمة، والابتكارات والتكنولوجيات التي تساعد المطارات على أن تصبح صديقة للبيئة، وإسهام الاستدامة في تحسين تجربة المسافرين والشراكة في النظام البيئي الأوسع لسلطات المدينة والنقل، وتلبية شركات الطيران والمجتمعات للأهداف البيئية.

وسيتحدث الخبراء في جلسة أمن المطارات عن تطوير ضبط ذكي وشامل لكامل البنية التحتية للمطارات لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، ودور التكنولوجيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والواقع الافتراضي والروبوتات والبيانات في تعزيز المرونة وبناء تعاون بين أصحاب المصلحة لضمان سلامة ورضا المسافرين.

قوة دافعة

ويمثل معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه، والذي يتلقى الدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لمشاريع المطارات الهندسية ومؤسسة مطارات دبي ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، قوة دافعة من شأنها جعل هذه الصناعة تخرج أقوى في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

منتدى

وسيشهد منتدى قادة المطارات العالمية مشاركة العديد من المتحدثين من الإمارات، بمن فيهم الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وإبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومحمد فيصل الدوسري مدير إدارة أول الملاحة الجوية والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات ، وعارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وراميش سيدامبي المدير التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة بمطار دبي الدولي، وتشارلز يامين مدير جودة الأمن والامتثال والتميّز في طيران الإمارات، وكاشف خالد المدير الإقليمي لمطارات إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

فرص

قال فراس أبو لطيف، مدير المعرض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات: سيوفر منتدى قادة المطارات العالمية نافذة رائعة من الفرص تمكن المهنيين وصانعي القرار من معرفة إلى أين يتجه الطيران وما طرائق النجاح التي تنتظره، وعلى المطارات أن تكون مستعدة تماماً لفترة الازدهار المقبلة، وسيساعد المنتدى النظام البيئي بأكمله من خلال توفير الأفكار.

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