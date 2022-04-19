إطلاق برنامج «هابي فييستا» لتحقيق توازن الموظفين بين العمل والحياة الشخصية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «هوتباك» الدولية، المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية، ومقرها دبي، عن إطلاق مشروع «هوتباك هابي فييستا»، وهو مبادرة لإشراك الموظفين، تعد الأولى من نوعها في الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والسير على نهج وخطى حكومة دولة الإمارات، في تنفيذ مبادرات تعزّز السعادة في بيئة العمل.

وقالت الشركة في بيان، إن «المشروع الذي تم إطلاقه في دولة الإمارات لأول مرة، في إطار خارطة طريق الشركة لعام 2030، سيجري تنفيذه في جميع مكاتب ومقار الشركة في مختلف أنحاء العالم والمنطقة، بما يعود بالنفع على موظفيها البالغ عددهم 3.500 موظف.

وبهذه المناسبة، قال عبد الجبار بي بي العضو المنتدب للمجموعة لدى «هوتباك»: «تؤمن هوتباك بأن سعادة الموظفين في مكان العمل، من الأمور التي لا يمكن إغفالها من قبل أي نشاط تجاري مستدام»، مشيراً إلى أن «مشروع هابي فييستا، سيسهم إسهاماً كبيراً في إضفاء أجواء من المتعة على العمل، بما ينعكس إيجاباً على الموظفين وأُسرهم.

وتم استلهام المشروع من رؤية حكومة دولة الإمارات، ومبادراتها الخاصة بالسعادة، التي أطلقتها تحت مظلة وزارة السعادة. ومما لا شك فيه، أن النجاح الذي شهدناه على مدار الـ 27 عاماً الماضية، لم يكن ليتحقق لولا الإخلاص والتفاني المستمر من قبل كافة موظفينا، وهذا البرنامج الحالي، يعد تتويجاً لعلاقتنا مع موظفينا في مختلف أنحاء العالم».

وخلال النسخة الأولى من هذا البرنامج السنوي، التي عُقدت فعالياتها الختامية في دبي بتاريخ 27 مارس 2022، شارك أكثر من 350 موظفاً في العديد من الأنشطة الثقافية والمعرفية والفنية، فيما شارك 500 موظف في أنشطة رياضية. وتم تقسيم فرق العمل لدى هوتباك في الإمارات، إلى عدة فرق، تضمنت فريق أبوظبي ودبي والشارقة والإمارات الشمالية، بما في ذلك أم القيوين.

وأضاف الجبار: «تهدف المبادرة إلى إبراز المواهب الفردية لدى موظفينا وأفراد أسرهم، عبر مسابقات رياضية وفنية وثقافية مختلفة، إلى جانب سلسلة من ورش العمل. وكان الغرض من ذلك توفير بيئة محفزة لتنمية مواهب العاملين لدينا، ومكافأتهم خارج نطاق مكان العمل».

وفاز فريق دبي بالمركز الأول في مشروع «هوتباك هابي فييستا 2022»، بينما حلّ فريق أم القيوين بالمركز الثاني.

وتابع الجبار: «إن نطاق هذا المشروع كبير للغاية، عندما نوسعه إلى مراكز أخرى، ونحن على ثقة بأنه سيضفي قيمة على أنشطة الرفاه الوظيفي للعاملين لدينا، عبر مختلف أقسام المؤسسة».

وعلى الصعيد العالمي، تمتلك «هوتباك» 43 مركز مبيعات، و27 فرعاً، و13 منشأة تصنيعية. وستشكل دول مجلس التعاون الخليجي، المحطة التالية للمشروع.

وختم الجبار بقوله: «نحن شركة مستدامة، يشكل الموظفون فيها عنصراً جوهرياً في تحقيق مهمتنا. وبالتالي، فإن ضمان سعادتهم أمر في غاية الأهمية، لمواصلة النمو والتوسع، من خلال تفانيهم والتزامهم بتعزيز الإنتاجية».

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