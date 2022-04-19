البندر روتانا يقدم مجموعة متنوعة من التجارب لزوار دبي

المصدر: دبي- البيان

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يقدم فندق البندر روتانا ذو الخمس نجوم والواجهة المائية الرائعة تجارب إفطار مذهلة تضم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات الفريدة والمأكولات الشهية خلال شهر رمضان المبارك.

أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان روتانا تمنى للجميع رمضاناً مباركاً، مشيراً إلى أن مجموعة البندر روتانا ترحب بكافة الضيوف للاستمتاع بتجربة إفطار رائعة أثناء إقامتهم في الفندق.

وأكد عاشور أن رمضان يعد مناسبة مثالية للاحتفال وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأحباء ضمن إطار معايشة التقاليد والعادات التي تعزز العلاقات بين الجميع وتبني علاقات جديدة.

وأضاف عاشور«نشعر بسعادة بالغة لتقديم باقاتنا الخاصة التي تم تصميمها لتناسب احتياجات ضيوفنا الأعزاء».

وأشار إلى أنهم في مطعم Salt & Pepper يقدمون لضيوفهم الكرام خلال شهر رمضان إفطاراً من نوع مختلف.

كما نوه عاشور بأن المطعم المريح يعد بمثابة مكان مثالي للزوار الباحثين عن مكان متميز للاسترخاء وتناول المأكولات الشهية المعدة خصيصاً لشهر رمضان والتي تتناسب مع مناسبة تجمع الأصدقاء والأحباء معاً للاستمتاع بوجباتهم أثناء الاستمتاع بإطلالة بانورامية على مدينة دبي.

واختتم عاشور حديثه بدعوة الجميع للاستمتاع بشهر رمضان فقال «استمتعوا بأجواء الشهر الفضيل الروحانية واستمتعوا بتذوق إفطار شهي على بوفيهات مختلفة تضم السلطات العربية والعالمية الباردة وأنواع مختلفة من الأجبان والفواكه الشهية إضافة إلى البوفيه الساخن الذي يضم أقساماً رئيسية تشمل الأوزي والشاورما والمشاوي الإيرانية والصنوف الآسيوية والأكلات المحلية المضلة لدى الكثيرين، ومأكولات عالمية تقدم معها مشروبات تقليدية وحلوى من جميع الأصناف يقدمها طهاتنا وفريق من الخبراء يومياً منذ غروب الشمس حتى 9 مساءً».

مطعم Salt & Pepper الشهير يقدم وجباته طيلة اليوم في فندق البندر روتانا في خور دبي.

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