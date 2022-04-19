مروان آل علي: زايد احتل قلوب الجميع بصنائع المعروف

المصدر: عجمان – البيان

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أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان محبة ومكانة في قلوب شعوب العالم بمختلف انتماءاتهم وأجناسهم وعقائدهم، وذلك لصنائعه وإسهاماته التي تقوم على مبدأ تنتصر فيه القيم الإنسانية العظيمة والمضيئة.

وقال بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نحتفي بإرث الخير والعطاء الذي تركه زايد فينا ونستمر في مضاعفة الجهود للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنارة رائدة للعمل الإنساني».

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