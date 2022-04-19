غرفة الفجيرة تثمّن اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

المصدر: الفجيرة – البيان

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ثمّن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عالياً اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب ومنظومة مستحدثة لتأشيرات الدخول والإقامات بمزايا غير مسبوقة. وأكد أن ذلك سيعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي والعمل واستقطاب رؤوس الأموال، وتحقيق الاستقرار للأسر في بيئة اقتصادية حرة تتماشى مع توجهات الدولة نحو تنفيذ مشاريع الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف رئيس غرفة الفجيرة، أن منح الإقامة الذهبية للمتخصصين من أصحاب الخبرات المهنية والمؤهلات التعليمية في كافة التخصصات في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والقانون والثقافة والاجتماع سيسهم في خلق الابتكارات والإبداع والتميز لدى أصحاب تلك التخصصات، ما يحقق منافع لمجتمع الإمارات ودعم رؤاها الاستراتيجية لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز وازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.

من جانبه، قال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة: «إن اعتماد اللائحة الجديدة لتأشيرات الإقامة للأجانب وما تبعها من تعديلات، ستسهم في جذب الكوادر عالية الكفاءة والعمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية في كافة التخصصات، ما يعزز من تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في تقارير التنافسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية».

وأكد الهنداسي أن اللائحة الجديدة لتأشيرات الإقامة ستهم كذلك في تلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة لتحقيق استراتيجيات الدولة في مجالات الطاقة النظيفة المستدامة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وارتياد آفاق الفضاء والخدمات الصحية، كما ستسهم في استفادة الكوادر الوطنية من خبرات الأجانب من ذوي التخصصات المختلفة، ما يؤهلهم لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة 2071.

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