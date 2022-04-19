فلاي دبي تستأنف رحلاتها الى القصيم في السعودية

المصدر: وام

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تستأنف فلاي دبي رحلاتها إلى القصيم في المملكة العربية السعودية اعتبارا من الاول من مايو المقبل بواقع رحلة يوميا وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة في المملكة إلى ثماني وجهات.

ووسعت فلاي دبي شبكة وجهاتها لتصل اليوم الى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة يدعمها اسطول حديث يتألف من /63 / طائرة من طراز بوينغ / 737 / ومع استئناف الرحلات اليومية إلى القصيم نمت شبكة فلاي دبي في المملكة العربية السعودية الآن إلى ثماني وجهات بما في ذلك العلا والدمام وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع.

وستعمل الرحلات إلى مطار القصيم الدولي /ELQ/ يوميا من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدول/ /DXB الفترة ما بين 1 مايو و 9 مايو المقبل.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات مؤقتًا من دبي وورلد سنترال /DWC/ خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي الذي أعلنت عنه مطارات دبي والمقرر تنفيذه في الفترة من 09 مايو إلى 22 يونيو المقبل وستستأنف الرحلات إلى القصيم من مطار دبي الدولي /DXB/ اعتبارا من 23 يونيو المقبل.

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