«مهرجان رمضان الشارقة» يواصل نجاحه في تحفيز القطاعات الاقتصادية

المصدر: الشارقة- البيان

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يواصل مهرجان رمضان الشارقة بنسخته الـ32 فعالياته مع دخوله الأسبوع الثالث، ونجاحه في استقطاب جمهور المتسوقين من سكان وزوار إمارة الشارقة، من خلال ما يقدمه الحدث الرمضاني الأكبر على مستوى الدولة من تجربة آسرة بفعالياته المتنوعة والاستفادة من الحملات الترويجية والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية.

وشهدت أسواق وقطاعات إمارة الشارقة الاقتصادية خلال الأسبوعين الأول والثاني من المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، انتعاشاً كبيراً منذ انطلاقه في الثاني من إبريل الجاري، حيث أظهرت المؤشرات الأولية لدى الغرفة أن الحدث أسهم بشكل كبير في تنشيط أسواق التجزئة ورفع نسبة المبيعات كما ساهمت الأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية للمهرجان في استقطاب آلاف السياح والزوار والمتسوقين للإمارة، مما رفع نسبة إشغال الفنادق ومبيعات قطاع التجزئة إلى مستويات غير مسبوقة.

نجاح لافت

وقال إبراهيم الجروان، منسق عام المهرجان: مهرجان رمضان الشارقة يعتبر الحدث الرمضاني الأبرز للتسوق والترفيه والذي ينتظره سكان وزوار الإمارة سنوياً، وإننا نفخر بهذا النجاح اللافت الذي يحققه المهرجان مع وصوله للنسخة الـ32 ونؤمن بتأثيراته الإيجابية التي نسعى سنوياً إلى تحقيقها من خلاله بتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية في الإمارة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، لجعل الشارقة وجهة فضلى للسياحة والعيش والعمل«، مشيراً إلى أن مستوى الإقبال على فعاليات المهرجان ومراكز التسوق والأسواق المركزية في مختلف مناطق الإمارة يتنامى بشكل لافت مع اقتراب عيد الفطر وهو ما انعكس في انتعاش الحركة التجارية وارتفاع نسبة رضا الجمهور والتجار عن المهرجان.

جوائز وفيرة

من جانبه أشار جمال بوزنجال، مساعد منسق عام المهرجان، إلى أن مهرجان رمضان الشارقة يتميز هذا العام بسلسلة من الفعاليات الترفيهية والنشاطات المميزة التي نجحت في نشر البهجة والسعادة بين سكان وزوار الإمارة وتجلى ذلك من خلال التفاعل اليومي اللافت مع مختلف الأنشطة التي تنظمها مراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق الشارقة، فضلاً عن الحملات التسويقية الجاذبة والعروض الترويجية المتنوعة، التي تقدمها المراكز والمدعومة بباقة وفيرة من الجوائز حيث سيشهد مركز صحارى سحوبات على سيارتين فاخرتين من نوع تويوتا لاند كروزر وقسائم تسوق بقيمة 100 ألف درهم توزع على 10 فائزين، بالإضافة إلى توزيع الهدايا للمتسوقين بالتعاون مع راديو الرابعة في أيام محددة، كما أعلن الواحة مول عن حصول المتسوقين على نقاط مضاعفة لدى تسوقهم بقيمة معينة، فضلاً عن إعلان سيتي سنتر الشارقة عن سحوبات كبرى على سيارة سوزوكي جمني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز والعروض القيمة التي تشهدها أسواق الإمارة طيلة الشهر الفضيل.

ليالي رمضان

ويشهد معرض»ليالي رمضان«أحد أبرز فعاليات»مهرجان رمضان الشارقة) الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة إقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار، حيث يوفر تجربة التسوق الأكثر تميزاً في أكبر سوق رمضاني من نوعه على مستوى المنطقة، كما يتيح للمتسوقين حسومات تصل نسبتها إلى 75% على قائمة واسعة من المنتجات والسلع تضم الألبسة والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية المنزلية ومنتجات التجميل والأجهزة المنزلية، كما نجح باستقطاب 200 عارض و25 علامة تجارية محلية وعالمية.

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