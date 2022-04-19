شراكة لـ «الفجيرة الوطنية للتأمين» مع نادي الإمارات الألماني

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أعلن أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، توقيع اتفاقية شراكة مع نادي الإمارات الألماني، لتوفير خدماتها ومنتجاتها التأمينية للمقيمين الألمان والسويسريين والنمساويين المنتسبين للنادي.

وقّع الاتفاقية أنطوان المعلولي، وجان هوسينغ المدير التنفيذي لنادي الإمارات الألماني، وذلك في مقر نادي الإمارات الألماني. وقال المعلولي: تندرج هذه الاتفاقية، ضمن استراتيجية الشركة في تأسيس شراكات تعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، ونتطلع بتفاؤل وثقة، حيال اتفاقية الشراكة مع نادي الإمارات الألماني، إيماناً منا بأهمية التعاون مع مختلف الجهات القائمة في دولة الإمارات.

وأكد أن الشركة تعمل على توسيع مجالات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتوفير خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى جميع المقيمين في الدولة، وتزويدهم بأفضل خدمات التأمين، وتقوية الروابط في المجتمع، كجزء لا يتجزأ من أهداف النمو لدى شركة الفجيرة الوطنية للتأمين.

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