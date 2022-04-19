ميركاتو يستضيف إفطاراً خاصاً لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

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استضاف ميركاتو إفطاراً خاصاً لأصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المشاعر الإنسانية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حرص المركز على إعطاء الأولوية للمسؤولية الاجتماعية، ورسم الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال خلال شهر الخير والعطاء.

حضر الإفطار الذي استضافه ميركاتو في شيك شاك برغر، 25 طفلاً من أصحاب الهمم، يرافقهم مجموعة من المتطوعين والمتبرعين. وتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الترفيهية، وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو: سعدنا باستضافة أصحاب الهمم. وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات المجتمعية التي تؤكد التزامنا بالمسؤولية المجتمعية، وتوفير أسعد اللحظات للأطفال من أصحاب الهمم، وزرع البهجة في نفوسهم، كبقية الأطفال الذين يزورون المركز بشكل يومي، لحضور الفعاليات.

ودعا المركز إلى المشاركة في حملة «شاركونا الخير و الإحسان»، إذ يمكن التبرع بالألعاب، والاحتياجات اليومية، والكتب في المنطقة المخصصة للتبرعات في الطابق الأرضي، عند المدخل الرئيس، وذلك بالشراكة مع الهلال الأحمر.

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